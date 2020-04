Coronavirus: Federfarma Catanzaro fornisce 600 visiere protettive gratis per i farmacisti

23 Aprile 2020 10:44

Coronavirus in Calabria: Federfarma Catanzaro fornisce 600 visiere protettive gratis per i farmacisti della provincia

A tutela dei profili di sicurezza dello svolgimento della professione farmaceutica, la Federfarma Catanzaro grazie al contributo incondizionato di Alpha Pharma del dottor Oronzo Cervelliha distribuito gratuitamente ai propri associati ed ai collaboratorifarmacisti e non 600 visiere protettive da indossare insieme alla mascherina. Si tratta di una maschera protettiva per spruzzi su occhi e viso in plexiglass con visiera regolabile che garantisce un’efficace barriera contro gli agenti esterni e in particolare contro il droplet, principale veicolo di contagio del coronavirus e – indossate insieme alla mascherina, della quale non sono però né un sostitutivo né un’alternativa – sono in grado di assicurare una maggiore protezione e di contribuire in modo concreto alla tutela della salute dei farmacisti, che fin dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 sono tra i professionisti di prima fila e più esposti alla diffusione dei contagi in tutti i loro luoghi di lavoro. “Mettere gratuitamente a disposizione degli iscritti le visiere protettive è certamente un modo per implementare il livello di sicurezza nel servizio, a tutela dei colleghi e delle migliaia di cittadini che ogni giorno entrano in contatto con loro – afferma il presidente Defilippo -. Il Consiglio Direttivo di Federfarma Catanzaro vuole esprimere un ringraziamento a tutti i colleghi per l’impegno assicurato 24 ore su 24 sull’intero territorio della nostra provincia, dalle grandi città ai piccoli centri montani; impegno che, in occasione di situazioni di emergenza come questa, si rivela ancora più prezioso e indispensabile per la collettività”.