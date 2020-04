Coronavirus: da Federfarma Catanzaro una fornitura di mascherine alle farmacie

6 Aprile 2020 10:29

Coronavirus: Federfarma Catanzaro ha iniziato a distribuire da questa mattina le mascherine ai titolari delle farmacie associate, e non, affinché vengano destinate al personale in servizio

Federfarma Catanzaro ha iniziato a distribuire da questa mattina le mascherine ai titolari delle farmacie associate, e non, affinché vengano destinate al personale in servizio. Il modello è mascherina chirurgica in microfibra medicale Vektron 8200 certificate con MS facciale filtrante protettivo. La distribuzione, come spiega Federfarma provinciale in una pec già inviata, vuole essere “un piccolo segno di attenzione per la sicurezza della farmacia”, che continua ad assicurare alla collettività «instancabile impegno e straordinario servizio”. “In tutta Italia così come in Europa e nel mondo – commenta in particolare il presidente di Federfarma Catanzaro, Vincenzo Defilippo – ogni giorno le farmacie si distinguono per l’aiuto che assicurano alle comunità e al Paese”. L’approvvigionamento non è stato facile, visto il momento difficile, ma la sicurezza di tutti gli associati e dei collaboratori di tutte le farmacie della provincia è il pensiero principale del sindacato. La fornitura arriverà direttamente alle farmacie grazie all’azienda di Rita De Biase, che si è resa disponibile ad assicurare la distribuzione diretta.

