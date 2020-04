Coronavirus: ecco il caschetto salva vita per i medici e varie proposte di Eneri [FOTO]

15 Aprile 2020 14:19

Coronavirus, Eneri: “i prodotti sviluppati per l’emergenza covid-19 e le nostre proposte per la fase 2 e fase 3”

Ecco i prodotti sviluppati da Eneri per l’emergenza covid-19 e le proposte per la fase 2 e fase 3:

AIRMAG container abitativo gonfiabile

Molto più performanti delle tradizionali tende, questi container gonfiabili si possono offrire PMA estremamente confortevoli e coibentanti. Si lavano e sanificano facilmente. Questo in foto é diviso in due stanze da una parete interna, ma si possono avere configurazioni e dimensioni diverse. Si trasporta con una vettura, si allestisce in 5 minuti semplicemente gonfiandolo con la pompa elettrica. Ė estesamente resistente. Si possono montare porte ed infissi in alluminio. É possibile avere letti, panche, tavoli, ripiani gonfiabili, integrati. E’ molto isolante grazie all’intercapedine piena d’aria.

DUE OSPEDALI DA CAMPO MODULARI A PRESSIONE NEGATIVA PER TERAPIA INTENSIVA

Le strutture sono interamente gonfiabili e di dimensioni molto contenute quando imballate. Possono raggiungere anche località impervie e remote, si allestiscono in poche ore semplicemente gonfiandole, con le pompe elettriche portatili in dotazione Sono modulari, quindi a ciascun modulo ne possono essere aggiunti altri per aumentare le dimensioni Una squadra di 6 operai può allestire la struttura in 8 ore.

“Disinfection chamber” cabina di sanificazione

Nei prossimi giorni inizieremo gradualmente ad uscire, ma poiché il virus è ormai endemico, sarà necessario adottare un nuovo stile di vita, ed alcune regole, come continuare a usare la maschera e lavarsi spesso le mani. La sopravvivenza del virus è stata accertata, per alcune ore o giorni, sulle superfici ed è praticamente impossibile mantenere asettico un ambiente aperto al pubblico, un ufficio, una fabbrica, ma anche una casa privata, poiché le persone, accedendo o introducendo oggetti, possono trasportare virus e batteri all’interno, depositati, su vestiti, capelli, imballaggi o superfici. L’uso della nostra camera di disinfezione gonfiabile diventerà quindi fondamentale. Posizionato di fronte agli ingressi di uffici, supermercati, treni, aeroporti, teatri, ecc., Ma anche di abitazioni private, consente di disinfettare fino al 99,9% di virus e batteri, con un soggiorno di soli 20 secondi a persona. Facile da trasportare e installare, la dimensione di una piccola borsa quando sgonfiata, si gonfia con l’elettropompa in 5 minuti. Ha un costo di gestione estremamente basso. La nebbia a base d’acqua che viene irrorata è assolutamente innocua, non lascia residui, non si bagna e non altera il pH della pelle.

Tunnel gonfiabile “DRIVE THROUGHT” per test covid

E’ un tunnel gonfiabile, facilmente trasportabile ed allestibile, serve come punto di controllo per eseguire i test rapidi su sintomatici ed asintomatici. Posizionato in ogni quartiere e paese, garantisce tempi di controllo estremamente ridotti, semplificando il classico controllo casa per casa ed offrendo la possibilità di aumentare enormemente i controlli giornalieri.

“Integral personal protective equipment” dispositivo di protezione per medici ed operatori

L’altissimo numero di medici ed operatori infettati, è dovuto al fatto che i dispositivi di protezione individuale sono assolutamente inadeguati. Le mascherine si possono accidentalmente spostare dal viso, e non sono completamente stagne, idem per i visori protettivi o per i copricapo per isolare i capelli. Inoltre nella svestizione, togliendo, tuta, visore, maschera ecc., può facilmente accadere di toccare il viso. Questa è la nostra proposta per isolare il volto, decisamente più efficace e confortevole dei presidi impiegati attualmente. Il confort è garantito dal fatto che non c’è niente poggiato o serrato sul viso, si può quindi indossare per ore senza avere fastidi, è ventilata, e la visione è ottimale e mai ingombra.

“AIRSHELTER” copertura gonfiabile grandi superfici

E’ una copertura gonfiabile fino ad 800mq. Si trasporta in un furgone si allestisce in due ore.

“WALL”

Possiamo realizzare pareti gonfiabili di qualsiasi misura, anche trasparenti o con porte e finestre integrate. Sono ideali per separare grandi ambienti, oppure per isolare stanze o parte di fabbricati. Ideali per creare ambienti ridotti ed isolati all’interno di palazzetti o padiglioni fieristici. Possono essere usati per isolare gli operatori dal pubblico, o per separare reparti medici. O anche per realizzare ambienti a pressione negativa su misura.

GESTIONE FASE 2 e 3

La seconda fase della lotta al COVID-19

Nell’imminente futuro ci si aspetta un nuovo approccio all’emergenza virale, in questa seconda fase si aumenterà enormemente il numero dei test con il proposito di ricercare i pazienti asintomatici. Questo screening di massa verrà effettuato anche ricorrendo ai test rapidi. Al fine di controllare la pandemia questa nuova strategia appare fondamentale anche alla luce dei recenti sviluppi in Cina dove si è dovuto nuovamente ricorrere ad una zona rossa poiché un asintomatico ha nuovamente diffuso il virus dopo un periodo di apparente acquiescenza. E’ stato anche individuato un caso di un paziente che ha mantenuto la carica virale per 49 giorni pur essendo completamente asintomatico, ma risultando ugualmente contagioso. Appare quindi una scelta obbligata quella di testare in modo capillare la popolazione.

I problemi al test massivo

Per effettuare questo screening di massa le opzioni possibili sono, o di inviare gli operatori casa per casa, con la possibilità però di trasportare il virus da un’abitazione all’altra, e con un impiego di tempo e mezzi considerevole, oppure di ricevere la popolazione presso un ufficio territoriale a ciò deputato ed effettuare i tamponi, o il test rapidi, questa soluzione però, ha l’inconveniente di dover necessariamente creare concentrazioni di persone nello stesso luogo, come già successo a Codogno e Vò Euganeo, facilitando cosi nuove possibilità di contagio. Inoltre, per essere effettuato in modo assolutamente sicuro, i locali ove i pazienti vengono testati dovrebbero essere sanificati ad ogni paziente. Nessuna delle due soluzioni appaiono di semplice percorribilità e presentano entrambe delle criticità, sicuramente risolvibili ma con un impegno considerevole.

L’esempio della Corea

La Corea è la nazione che per prima ha compreso la necessità dello screening di massa, arrivando a testare già il 7 marzo 200.000 persone, con una media di test giornalieri di 3000 persone. Questo paese già nel recente passato si era dovuto confrontare con il controllo dei virus in precedenti epidemie ed aveva sperimentato soluzioni innovative per risolvere le problematiche di cui sopra. Per esempio avevano realizzato delle cabine tipo quelle telefoniche in cui da dietro ad un vetro il personale effettuava i prelievi senza entrare in contatto con il paziente. Ogni cabina veniva sanificata dopo il passaggio dell’utente. Il paziente stesso depositava la provetta ed il modulo che aveva compilato in una busta trasparente, che veniva poi depositata nell’apposita cassettina.

Il modello “fast food”

In occasione della pandemia di COVID-19 la Corea del Sud ha predisposto dei tunnel drive-trough, sul modello di quelli del Mc Donald, attraverso un citofono le persone che arrivano con la propria vettura, vengono invitate a compilare un modulo in cui oltre alle generalità, inseriscono, la sintomatologia, e la storia clinica, e tutte le altre usuali informazioni da triage. Vengono poi invitati a spegnere l’aria condizionata, ed inserire il ricircolo dell’aria nell’abitacolo. Procedono poi con la vettura all’interno del tunnel dove il personale addetto effettua il prelievo, senza che il paziente, ed eventualmente la famiglia, scendano dal veicolo. Il fatto che i pazienti non scendano dalla vettura e che il tunnel sia aperto e arieggiato, limita moltissimo le possibilità di contagio. Il sistema risulta anche estremamente rapido, assolutamente più rapido ed efficiente del porta a porta, ci vogliono circa 5 minuti per un test. In questo modo, un tunnel in Corea ha performato 380 prelievi in un giorno.

La proposta di Eneri

“Sull’esempio del modello “fast food”, abbiamo sviluppato una proposta che risulta estremamente performante e anche più efficace del sistema Coreano. Abbiamo realizzato dei tunnel gonfiabili carrabili. Tali tunnel, si trasportano in una sacca, si allestiscono in 10 minuti accendendo i gonfiatori elettrici, devono essere posizionati in ogni Comune, ed in ogni quartiere, rendendo noto alla popolazione il luogo ed il giorno di prelievo. La famiglia destinata allo screening si reca con la propria vettura nel luogo segnalato, accedendo al percorso obbligato trova il citofono dove riceve le informazioni, e il dispenser per reperire il modulo. Compilato il modulo procede verso il tunnel, dove un semaforo gestisce gli accessi. All’interno del tunnel c’è una cabina, sempre gonfiabile, con una finestra trasparente sul modello del casello autostradale. Avvicinandosi alla finestra attraverso un interfono riceve le istruzioni per il prelievo. L’operatore senza alcun contatto con il paziente effettua il tampone. Lo stesso paziente inserisce la provetta all’interno di una busta di plastica insieme al modulo e lo sigilla, Imbucando poi la busta nell’apposita cassetta. Il tunnel è dotato di una ventola a pressione negativa e di un filtro al carbonio per ottimizzare la qualità dell’aria all’interno e limitare al massimo le possibilità di contagio

Conclusioni

Il nostro tunnel risolve uno dei problemi più significativi che ostacolano lo screening di massa, che appare pur sempre l’unica strategia assolutamente efficace per fermare il contagio. E’ sicuramente da rilevare l’estrema economicità del sistema in termini di risparmio, di tempo, di mezzi, e di costo Posizionato in tutti i comuni, può permettere lo screening capillare della popolazione in tempi estremamente rapidi e con un esiguo impiego di personale, minimizzando oltretutto i rischi per gli operatori e per gli utenti.

La terza fase della lotta al COVID-19

La terza fase prevede un graduale ritorno alla vita sociale, il virus non è ancora stato debellato, e continua a circolare in ambiti ristretti, con un andamento costante. Inevitabilmente si avranno contagi da persone provenienti dall’estero, poiché la mobilità verrà ripristinata, anche verso gli altri paesi, seppur in modo parziale. Questa fase di convivenza con il virus è inevitabile poiché bisognerà tornare obbligatoriamente a riaprire le attività, ed appare chiaro che il virus è ormai endemico. Il pericolo quindi resterà presente, e le possibilità di esplosione dell’epidemia sarà costante. L’unica soluzione è attendere la disponibilità del vaccino, che pare ormai certo non arriverà prima della fine dell’anno, o inizio del 2021, ma i tempi per una campagna di vaccinazione globale sono assai più lunghi.

Le regole sociali

In questa fase, l’allentamento del distanziamento sociale dovrà corrispondere con l’adozione di nuove regole di comportamento e di igiene, appare ormai chiaro l’obbligo di uso della mascherina, ma è anche appurata la sopravvivenza del virus sulle superfici, quindi la sanificazione degli oggetti provenienti dall’esterno sarà obbligatoria, prima dell’introduzione in casa o in uffici, ecc.

La volatilità del virus e la distanza di sicurezza

Dopo un primo momento in cui si pensava che solo starnuti e tosse veicolassero il contagio, si è passati alla certezza che il solo aerosol sia sufficiente, pertanto anche il solo respiro può propagare il contagio. Anche la regola della distanza di sicurezza sembra sia stata sorpassata, dalle nuove evidenze, che indicano che la distanza che il virus può percorrere per via aerea sia decisamente superiore: 1,8m per aerosol, e fino a 8 metri con uno starnuto o colpo di tosse

Le mascherine

Anche su questo tema, dopo un’incertezza iniziale, l’indicazione attuale è l’obbligo di mascherina per tutti. Pare però purtroppo appurato, che l’efficacia delle mascherine chirurgiche sia blanda, soprattutto per non contrarre la malattia, mentre è più efficace nell’evitare di trasmettere il virus da parte di chi è positivo. Quindi le mascherine dovrebbero essere ffp2, che sono migliorative ma non risolutive, o ffp3 che hanno invece un’efficacia decisamente superiore.

Il costo delle mascherine

E’ notorio che la mascherine abbiano una durata limitata nel tempo, e che sia indispensabile sostituirle, mentre appare molto difficoltoso e sconsigliabile sanificarle. Le mascherine sono però un presidio che continueremo ad usare per lungo tempo, quindi i costi di questa pratica in termini personali e collettivi è spaventosamente enorme. Senza contare l’effetto inquinante dei materiali non biodegradabili, con miliardi e miliardi di mascherine che continueranno a rimanere nell’ecosistema per decenni.

Il contagio ed i dispositivi di protezione individuale

L’altissimo numero di medici ed operatori infettati, è dovuto al fatto che i dispositivi di protezione individuale sono assolutamente inadeguati. Le mascherine si possono accidentalmente spostare dal viso, e non sono completamente stagne, idem per i visori protettivi, o per i copricapo. Per isolare i capelli. Inoltre, nella svestizione, togliendo, tuta, visore, maschera ecc., può facilmente accadere, di toccare il viso.

Se questo è valido per i medici, è ancora più significativo per le persone comuni, le mascherine non sono assolutamente sicure, capita spesso di vedere persone per strada con la mascherina indossata con il naso fuori dalla stessa, vanificandone l’uso. Se poi si considera il fatto che anche gli occhi esposti alle micro gocce possono essere un accesso del virus, sembra che chiunque dovrebbe usare i visori o gli occhiali, ipotesi non impossibile, ma molto difficile da perseguire. Senza contare che abbiamo visto tutti i segni lasciati sul viso degli operatori dopo ore di uso degli occhiali

Nuovi dispositivi di protezione individuale

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente la necessità di nuovi dispositivi, per la protezione individuale e per la sanificazione personale e di oggetti. Partendo da queste premesse abbiamo sviluppato dei nuovi caschetti protettivi integrali “FPD – full protection device” Questi caschetti sono assolutamente sicuri, offrono uno scudo integrale che chiude completamente tutte le vie di accesso del virus, ossia bocca, occhi, naso. L’FPD è realizzato in pvc trasparente morbido e leggero, si indossa facilmente, e si serra al collo E’ dotato di un doppio filtro al carbonio intercambiabile, su uno dei due filtri si monta semplicemente avvitandola, una piccola ventola a batteria. Tale ventolina è dotata di una presa usb per la ricarica.

I vantaggi dell’FPD

Si già parlato della sicurezza per l’accesso del virus, ma è anche da considerare che il contatto accidentale con il viso della parte esterna del caschetto è estremamente improbabile. Il caschetto inoltre isola i capelli che sono la parte più difficile da detergere. Il dispositivo è infine estremamente comodo, non viene serrato sul viso e non provoca sfregamenti con la pelle, per questo motivo anche l’uso prolungato non crea fastidi. Ultimo aspetto è la grande visibilità, essendo completamente trasparente non crea spazi d’ombra o impedimento alcuno per la vista, l’uso quindi risulta comodo e naturale. La ventolina garantisce che non si crei condensa, e che all’interno del caschetto sia sempre arieggiato Il riuso del nostro caschetto è continuativo, non sarà necessario sostituirlo, solo i filtri avranno bisogno di essere cambiati periodicamente. Si può lavare e disinfettare semplicemente, con qualsiasi liquido, senza che venga intaccato come le comuni mascherine. Si potrà anche disinfettare semplicemente accedendo alle cabine di sanificazione di cui oltre.

La disinfezione personale e degli oggetti

Quando ricominceremo ad uscire, sarà indispensabile porre cure ed estrema attenzione alla disinfezione personale e degli oggetti, poiché il contagio dal virus sulle superfici diverrà il primo motivo di contagio. Si dovranno sanificare tutti gli ambienti, le strade, le case private ed i locali pubblici, ma questo non sarà ancora sufficiente, poiché gli accessi quotidiani. potranno portare il virus all’interno di un ambiente appena sanificato. Già oggi, abbiamo imparato tutti, che è necessario avere un angolo della casa destinato a svestirsi, togliere le scarpe, la mascherina, e a disinfettare i pacchi e la spesa. Se poi non si è indossato un copricapo integrale, sarà necessario anche lavare i capelli. Si deve sanificare la spesa pacco per pacco, e tutti gli oggetti che provengono dall’esterno. Se queste regole sono praticabili in casa, risulta molto più difficile metterle in pratica in un ufficio, in uno stabilimento, o in un locale pubblico.

La cabina di disinfezione

In alcuni paesi hanno già realizzato delle cabine in metallo e vetro per effettuare la sanificazione personale prima di accedere a dei luoghi aperti al pubblico, o fabbriche. La nostra proposta è una cabina di sanificazione personale gonfiabile. Si trasporta in una sacca, e si allestisce in pochi secondi. Posizionata davanti a ristoranti, uffici, teatri, aeroporti, ecc. Ma anche nelle abitazioni private, garantisce la sanificazione dal virus di persone e cose. All’accesso, si accende un semaforo rosso, un nebbiolina sanifica, capelli, vestiti e pelle, con un liquido assolutamente innocuo, che non lascia residui e che non altera il ph della pelle. Il semaforo verde segnala l’uscita.

Conclusioni

I caschetti integrali e le cabine di sanificazione, a fronte di un costo contenuto, sono presidi che se diventeranno di uso comune, e potranno contribuire enormemente, a rendere sicura e confortevole la fase 3, permettendoci una quotidianità comunque sereno, pur in presenza del virus.