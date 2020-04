Coronavirus, almeno altre 2-3 settimane a casa: “dobbiamo spegnere il contagio”

6 Aprile 2020 10:05

Coronavirus, l’assessore al Welfare della Lombardia: “non potremo stare chiusi in casa a vita, ma riteniamo che almeno due-tre settimane ancora questo sacrificio vada fatto per spegnere il contagio”

“Non potremo stare chiusi in casa a vita, ma riteniamo che almeno due-tre settimane ancora questo sacrificio vada fatto per spegnere il contagio”, è quanto ha affermato l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera. “Dovremo abituarci – prosegue– a usare la mascherina probabilmente nei prossimi mesi, il virus non scompare, dobbiamo soffocarlo. Dovremo usare accorgimenti per evitare che si ricominci con i focolai”. “Sull’obbligo delle mascherine – aggiunge– ci siamo confrontati con il Governo, Conte ha detto ‘rientra nelle vostre facoltà’. Era importante dare un messaggio: il caldo e i dati che migliorano non devono fare abbassare la guardia. Perciò abbiamo deciso di dire: coprite naso e bocca quando uscite. Ma non uscite se non per motivi di necessità. Noi le stiamo distribuendo nei luoghi nevralgici. Partiamo con tre milioni e mezzo”, conclude Gallera.

Valuta questo articolo