Coronavirus in Calabria, l’appello di Caracciolo ai parlamentari e al Presidente di Regione: “aiutare le famiglie in difficoltà”

7 Aprile 2020 13:00

Coronavirus: bollette luce, acqua, gas e sospensione pagamenti Il Responsabile dell’Unione Nazionale Consumatori Tullio Caracciolo “un accorato appello ai parlamentari e al Presidente della Regione per chiedere di aiutare le famiglie in difficoltà”

Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, che al momento non hanno però trovato alcuna conferma, in merito ad una possibile sospensione del pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per tutto il territorio nazionale, Tullio Caracciolo, Responsabile dell’Unione Nazionale Consumatori di Villa San Giovanni e Presidente del Centro di Orientamento Giuridico del Consumatore, prova a fare il punto della situazione. “Il decreto Cura Italia – afferma Caracciolo – non ha previsto alcun provvedimento in tal senso, motivo per cui al momento resta valida la disposizione precedente risalente a fine febbraio. Intatti, il decreto legge approvato il 28 febbraio dal Consiglio di Ministri ha fissato la sospensione delle bollette di luce, acqua, gas fino al 30 aprile, solo per i Comuni rientranti nella ex zona rossa. Pertanto i cittadini residenti in detti comuni continueranno a beneficiare fino a fine aprile della moratoria sulle bollette decisa a febbraio, malgrado la suddetta zona rossa sia stata poi assorbita nella zona arancione, estesa a sua volta a tutto il territorio nazionale. Tutto ciò appare adesso come ingiusto nei confronti del resto d’Italia, che non può beneficiare di questa moratoria temporanea, malgrado il lockdown riguardi ora l’intera Nazione e non sia più limitato agli 11 comuni della Regione Lombardia che sono stati i primi ad essere colpiti dal contagio del coronavirus.

In tale direzione, occorre rivolgere un accorato appello ai parlamentari per chiedere di aiutare le famiglie in difficoltà con lo stop alle bollette di luce, acqua, gas e tari almeno fino al 30 settembre, con obbligo di rateizzazione automatica degli importi per il successivo pagamento.

Il Responsabile dell’Unione Nazionale Consumatori si rivolge anche al Presidente della Regione Calabria On. Jole Santelli, chiedendo, in mancanza di un provvedimento nazionale, di farsi promotrice di una sospensione generalizzata di tutte le richieste afferenti i tributi locali, quale segnale di sostegno e vicinanza verso i cittadini in difficoltà”.

“Il timore è forte con possibili e pesanti ripercussioni – sostiene Tullio Caracciolo – di fronte all’impossibilità di pagare le bollette relative alle utenze che arrivano in queste settimane, quando molte persone sono a casa e non lavorano, con conseguente aumento dei consumi. Del tutto insufficiente a contrastare il momento di grave difficoltà – afferma Tullio Caracciolo – il provvedimento dall’ARERA, che in linea con il Governo che ha prolungato la validità delle misure restrittive per l’emergenza coronavirus, decidendo di prorogare fino al 13 aprile il blocco di tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità. Come previsto da una precedente delibera, la sospensione dei distacchi per morosità per l’elettricità riguarda tutti i clienti in bassa tensione e per il gas quelli con consumo non superiore a 200.000 metri cubi standard all’anno. Una possibile sospensione delle bollette è arrivata anche dall’ Enel che, stante a una dichiarazione a mezzo stampa dell’Amministratore, ha dato la disponibilità ad una moratoria sulle bollette, utilizzando anche i fondi dedicati, come già è avvenuto in passato nei casi di emergenza per i terremoti e inondazioni. Moratoria – prosegue Caracciolo – che dovrebbe anche riguardare gli oneri di sistema, tema sul quale si sta occupando ARERA. Occorre precisare che ad avviso di ENEL la decisione sulla moratoria nazionale spetterebbe all’Autorità per l’energia che ha anche un fondo dedicato per questo. L’Unione Consumatori di Villa San Giovanni, in questo momento di grave emergenza per tutelare i diritti i cittadini/consumatori, ha attivato lo “Sportello del Cittadino” i cui professionisti ( Esperti, Avvocati, Commercialisti ) operano in modalità “smart working”, offrendo tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:00, assistenza telefonicamente attraverso il numero 0965.1816590 o tramite posta elettronica, all’indirizzo email: unconsumatorivilla@libero.it. “Infine, è necessario intervenire con urgenza e determinazione – secondo Tullio Caracciolo- anche su altre situazioni problematiche, come quelle di negozi o ristoranti chiusi a cui arrivano bollette dove i consumi sono i nulli, ma ci sono gli oneri di sistema. Spero – conclude Caracciolo che il Governo e l’Autorità per l’Energia stiano lavorando, per dare un segnale tangibile di sostegno e vicinanza verso i cittadini in difficoltà”.

