Calabria, l’on. Cannizzzaro: “Santelli ha fatto scelta giusta, non è un liberi tutti ma la scienza ci dice che possiamo ripartire. La sinistra, invece, dovrebbe vergognarsi di speculare”

30 Aprile 2020 14:21

Coronavirus in Calabria: il post dell’Onorevole Francesco Cannizzaro sulla ripartenza annunciata dalla Presidente della Regione Jole Santelli

“Ultimi per contagi, primi a ripartire!! La politica ha il DOVERE delle scelte, e il nostro Governatore Jole Santelli ha avuto il coraggio di prendersi una responsabilità importante. Preciso che non è un “LIBERI TUTTI”: la Calabria resta CHIUSA nei suoi confini con le altre Regioni. Rimangono PURTROPPO ancora chiusi negozi e attività che non si possono svolgere all’aperto: la tutela della salute dei cittadini resta al primo posto. Da oggi si può semplicemente correre all’aperto, ma DA SOLI, si può andare a pesca, ma DA SOLI, e sempre rispettando le distanze; si può andare nei locali che DECIDERANNO LIBERAMENTE di riaprire SE hanno tavoli all’aperto in cui servire i clienti senza alcun rischio di contagio. Forse in molti hanno dimenticato che il problema di quest’emergenza è il contagio, non il coprifuoco. Oggi è la SCIENZA che consente alla Calabria di riaprire: abbiamo un tasso di contagio di 0,6, siamo la Regione meno colpita d’Italia ed è quindi SACROSANTO che, con tutte le cautele del caso, indossando GUANTI e MASCHERINE come quando andiamo al supermercato, si inizi a fare anche qualche altra cosa. Piano piano, gradualmente, con fiducia nei confronti dei cittadini che si sono dimostrati molto responsabili fino ad oggi e che sono convinto lo saranno anche da qui in avanti. Sorprende vedere qualche Sindaco, rigorosamente di SINISTRA, che si oppone a questa scelta per fare battaglia politica: fino a ieri facevano pressioni sulla Regione affinchè facesse rientrare in Calabria i fuori sede dal focolaio di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna (!!!), e adesso si scandalizzano come se questa parziale, graduale e ragionevolissima riapertura possa provocare un’apocalisse. Dovrebbero VERGOGNARSI di speculare politicamente su una situazione così delicata che riguarda la salute dei cittadini. Jole Santelli ha fatto la scelta migliore: non si può continuare a rimanere blindati senza motivo per un altro mese, altrimenti rischiamo di contare molti più morti per la crisi economica e sociale che per il Coronavirus. Chi governa ha il DOVERE di provare ad evitarlo! Con il Coraggio delle Scelte… Andiamo Avanti. FORZA CALABRIA, ANDRA’ TUTTO BENE”. E’ questo il post pubblicato su Facebook dall’Onorevole Francesco Cannizzaro.