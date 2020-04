Coronavirus: Cambiamo!, ‘misure shock contro crisi e cabina regia su riapertura’

2 Aprile 2020 04:45

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – ‘La crisi economica, effetto del lockdown per ridurre il contagio da Covid-19, è caratterizzata dallo shock combinato di domanda e offerta. è necessario dunque agire su entrambe con misure anti cicliche, forti ed immediate”. Dichiarano in una nota i parlamentari di Cambiamo! i senatori, Massimo Berutti, Gaetano Quagliariello, Paolo Romani e i deputati Stefano Benigni, Manuela Gagliadi, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte e Giorgio Silli.

‘Il sostegno del tessuto produttivo e sociale è possibile solo immettendo liquidità. Come Cambiamo! abbiamo proposto oggi, nell’incontro del Presidente Conte come le opposizioni, prima di tutto un Prestito Nazionale, che raccolga fondi privati delle famiglie italiane adeguatamente remunerati e con scadenza trentennale, esclusivamente dedicato al rilancio economico, con una prima disponibilità di almeno 200 mld, completato anche attraverso una mega emissione di obbligazioni della CDP, fuori dal perimetro del debito pubblico, o con l’emissione di Eurobond, garantiti quindi dalla BCE”.

