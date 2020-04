Coronavirus, la bufala del calendario con la riapertura delle attività: l’ultima fake news che circola su Whatsapp [FOTO]

16 Aprile 2020 13:49

L’ultima nuova bufala diventata virale su Whatsapp: sta circolando sulle chat di tutti gli italiani il calendario della riapertura delle attività, ma è un’assoluta fake news

E’ sempre più frequente in questo periodo di quarantena obbligatoria che sui social e sulle chat si venga bombardati da news sul Coronavirus. Purtroppo però stanno anche circolando tantissime notizie false e persino pericolose. Consigli sbagliati, raccomandazioni fatte da personale tecnico o presunto tale, rimedi fai da te, sono ormai all’ordine del giorno. La maggior parte della volte questa cattiva informazione è causata da un modo impreciso di interpretare articoli scientifici o comunicati di importanti autorità. E’ questo l’ultimo caso a cui molti cittadini stanno dando adito in questi giorni: su Whatsapp sta circolando la bufala di un calendario di riapertura scaglionata delle varie attività, a firma addirittura del Presidente Mattarella, del Premier Conte e dal Ministro Lamorgese. Appare incredibile come molti italiani abbiano dato per vero un documento chiaramente non ufficiale, scritto in uno stile linguistico che proprio ad occhio risulta non appropriato e con parole inserite in modo casuale e disordinato. Non è ancora possibile stabilire date certe per la ripresa delle aziende del nostro Paese, visto che l’evoluzione del Coronavirus non è ancora del tutto prevedibile. Saranno soltanto le fonti ufficiali del Governo a comunicare tutte le novità e ancora una volta si sottolinea l’importanza di affidarsi soltanto alle notizie pubblicate sulle piattaforme web ufficiali dello Stato.