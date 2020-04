Coronavirus: “creare pacchetti turistici agevolati per la Calabria”

26 Aprile 2020 17:04

Coronavirus, Vono: “la Calabria offre una variegata offerta ricreativa ripartita che può garantire ampie opportunità di lavoro se abbinati a misure di incentivazione per tutte le strutture alberghiere, stabilimenti balneari e luoghi di ospitalità diffusa”

“In un momento nazionale in cui si pensa a date diversificate per ogni regione per l’avvio della “fase due”, credo che sia opportuno invece fare il punto sulle peculiarità che ogni territorio possiede per garantire il massimo livello di ripristino dell’occupazione possibile, con il dovuto rispetto delle regole sanitarie e di cautela sulle quali non possiamo soprassedere. Allo scopo è partita un’agorà virtuale su queste tematiche, per una concreta azione politica nazionale e regionale”. E’ quanto scrive in una nota la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono. “La Calabria offre una variegata offerta ricreativa ripartita tra circa mille chilometri di costa e vari parchi montani che godono di una qualità dell’aria tra le prime in Europa e che, possono garantire ampie opportunità di lavoro se abbinati a misure di incentivazione per tutte le strutture alberghiere, stabilimenti balneari e luoghi di ospitalità diffusa. Per un rilancio efficace si deve lavorare anche a facilitazioni sul trasporto pubblico d’intesa con le aziende del settore e ad accordi con tour operator per la creazione di pacchetti turistici che, agevolati dalle misure del Governo, possano permettere ad una più vasta platea di persone di usufruire di un periodo di ristoro intelligente nella nostra regione”, conclude.