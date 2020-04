Coronavirus in Calabria: anche la Tonno Callipo fa squadra con Reggina, Catanzaro, Vibonese e Rende

8 Aprile 2020 21:09

Emergenza Coronavirus, anche la Tonno Callipo fa squadra con le calabresi del calcio “per la più importante delle partite”

Anche la Tonno Callipo si fa avanti per partecipare all’iniziativa solidale al fianco delle squadre di calcio calabresi. La società pallavolistica maschile italiana, con sede a Vibo Valentia, che milita nel campionato di Superlega, lo ha confermato tramite le parole del vicepresidente Filippo Maria Callipo: “abbiamo voluto dare il nostro contributo perché crediamo nel valore della solidarietà e sappiamo che lo sport rappresenta un’efficace cassa di risonanza per arrivare al cuore dei tifosi e di quanti ci seguono”. Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dalla società sul proprio sito ufficiale:

“Due sport diversi: il calcio e la pallavolo. Un obiettivo in comune. Quello di farsi portavoce di un messaggio di solidarietà vestendo una maglia carica di valori per sensibilizzare l’opinione pubblica a porgere una mano ai più bisognosi. È questo il motivo per cui la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ha deciso di scendere in campo al fianco di Reggina 1914, US Catanzaro, U.S. Vibonese 1928 e Rende Calcio 1968.

Da sempre attenta alle problematiche di natura sociale, il sodalizio del presidente Pippo Callipo, che milita nella massima serie del volley italiano, ha aderito all’iniziativa “FACCIAMO SQUADRA PER LA PIÙ IMPORTANTE DELLE PARTITE”, che punta ad unire tutti i tifosi sotto i colori universali della solidarietà sostenendo una raccolta fondi a sostegno delle migliaia di famiglie calabresi in difficoltà in un momento di grave crisi economica e sanitaria dovuta all’emergenza Covid-19. Condivisione e coinvolgimento sono, infatti, le due parole chiave del progetto.

Il biglietto solidale. Si tratta di una prima necessaria iniziativa per consentire a migliaia di famiglie calabresi, ormai esasperate, di far fronte almeno alle immediate esigenze alimentari. Mentre il mondo dello sport (e con esso anche il calcio) si ferma le realtà sportive calabresi vogliono scendere ugualmente in campo con l’iniziativa il biglietto solidale volta a promuovere attraverso i propri tifosi una raccolta fondi a sostegno delle famiglie calabresi in difficoltà.

Aderisci anche tu. Acquista il biglietto solidale e dona un importo minimo di 5,00€ sulla piattaforma gofundme attraverso il link:

https://www.gofundme.com/manage/facciamo-squadra-per-la-piu-importante-partita

Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto interamente all’Associazione Banco Alimentare Calabria la cui missione è quella di offrire un contributo importantissimo in alimenti a chi è in difficoltà.

Il vice presidente Filippo Maria Callipo: “Questa è una partita che non potevamo non giocare. Abbiamo voluto dare il nostro contributo perché crediamo nel valore della solidarietà e sappiamo che lo sport rappresenta un’efficace cassa di risonanza per arrivare al cuore dei tifosi e di quanti ci seguono. Anche un piccolo gesto, adesso, assume un grande significato”.

“La condivisione oggi – ha dichiarato Daniele Cipollina, direttore marketing dell’US Vibonese che ha coordinato l’iniziativa – è considerata fattore strategico, valoriale e al tempo stesso funzionale al volontariato, parola identitaria per eccellenza a sostegno della solidarietà. Oggi più che mai la parola «condivisione», fa riferimento all’inevitabile dimensione della relazione con l’altro, sia nelle dinamiche associative che nel rapporto di reciprocità con chi riceve aiuto, ed è per questo motivo che è nata questa idea”.

I Patrocini. All’iniziativa hanno aderito attraverso il loro patrocinio morale: la Lega Pro, Il Coni Calabria, la F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – L.N.D. , l’AIAC Calabria, cdo Calabria

Grazie. Un plauso straordinario va a tutti i presidenti delle squadre che hanno aderito all’iniziativa. Grazie alla loro sensibilità hanno dimostrato ancora una volta cosa significa essere volontari e quanto l’impegno di ognuno di noi sia fondamentale per il benessere della collettività.

La lotta al Coronavirus non ha colori, INSIEME supereremo questo momento.

Per effettuare una donazione

https://www.gofundme.com/manage/facciamo-squadra-per-la-piu-importante-partita”.

Ufficio Stampa