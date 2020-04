Coronavirus in Calabria, De Caprio: “rispettare le regole per la riapertura delle strutture balneari”

18 Aprile 2020 19:16

Coronavirus in Calabria, in seguito all’emanazione dell’ultima ordinanza del Presidente Santelli, Antonio De Caprio, consigliere di Forza Italia, tiene a precisare che la facoltà di iniziare la manutenzione, l’installazione, la pulizia, concessa ai balneari, giammai autorizza all’apertura

In seguito all’emanazione dell’ultima ordinanza del Presidente Santelli, Antonio De Caprio, consigliere di Forza Italia, tiene a precisare che la facoltà di iniziare la manutenzione, l’installazione, la pulizia, concessa ai balneari, giammai autorizza all’apertura. “In questa fase di enormi dubbi sul futuro – spiega De Caprio- per come disposto dall’ultimo DPCM, e per come fatto da altre regioni (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto), il Presidente Santelli ha ritenuto opportuno dare la possibilità, prima del 4 Maggio, data in cui anche in Campania sarà possibile montare e manutenere le strutture balneari, di consentire tali attività propedeutiche ad un’eventuale apertura, che al momento non è assolutamente certa. Essendo nel campo delle ipotesi, visto il perdurare del Coronavirus, seppur i contagi sono in calo, considerato il danno economico, che può assumere caratteristiche ulteriormente gravi, si è deciso, non avendo altre istruzioni a livello nazionale, di dare tale possibilità a rischio e pericolo del gestore non avendo al momento alcuna indicazione circa i tempi e i modi delle aperture. Per cui si invitano tutti gli addetti ai lavori– continua De Caprio – alla massima responsabilità, al rispetto delle norme comportamentali e alle giuste valutazioni circa l’opportunità di investire in lavori di manutenzione e montaggio, in considerazione della mancanza di certezza sul futuro. Si ricorda altresì che la Calabria,ad oggi, in virtù dell’ordinanza del Presidente è ancora una Regione chiusa e che lo rimarrà fintanto ve ne sarà la necessità. Non abbiamo intenzione di buttare in fumo gli sforzi fatti da tutti finora che stanno portando a risultati sperati di contenimento del virus essendo tra le prime regioni con minor numero di contagi, e questo credo che sia chiaro anche a chi vede a rischio l’unico reddito percepito tramite il lavoro stagionale, prima la vita! Invito tutti – conclude De Caprio – a non mettere in atto speculazioni politiche, ma ad agire secondo buon senso e coscienza, senza inutili e infruttuose polemiche”.