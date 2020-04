Coronavirus in Calabria, Santelli: “bene le ispezioni nelle case di cura per anziani”

8 Aprile 2020 14:02

Coronavirus in Calabria, Santelli: “ringrazio il vice ministro Sileri per aver voluto approfondire la situazione calabrese accogliendo una richiesta che avevo personalmente caldeggiato nel corso del nostro ultimo incontro”

“Alla luce di quanto accaduto nelle scorse settimane in diverse strutture che ospitano anziani, è doveroso rassicurare le famiglie e i cittadini e sincerarsi delle condizioni in cui queste persone, a volte anche particolarmente fragili, vengono accudite. Lo è ancora di più nel contesto di emergenza sanitaria che stiamo attraversando”, è quanto afferma il presidente Jole Santelli. “Ringrazio il vice ministro Sileri per aver voluto approfondire la situazione calabrese accogliendo una richiesta che avevo personalmente caldeggiato nel corso del nostro ultimo incontro”, conclude la governatrice.

