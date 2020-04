6 Aprile 2020 17:42

Coronavirus, Santelli: “questa settimana porteremo in Giunta uno stanziamento per i buoni spesa per le famiglie calabresi per un importo superiore a quanto lo Stato ha stanziato per la Calabria”

“Questa settimana porteremo in Giunta uno stanziamento per i buoni spesa per le famiglie calabresi per un importo superiore a quanto lo Stato ha stanziato per la Calabria. Provvedimento che va ad aggiungersi al fondo Riparti Calabria: 150 milioni”. E’ quanto scrive su Twitter la governatrice della Regione Calabria, Jole Santelli.

Valuta questo articolo