19 Aprile 2020 14:00

Coronavirus in Calabria, l’Associazione “Amici di Nicola” chiede l’apertura dei parchi pubblici: “isolati tra le mura domestiche rischiano peggioramenti comportamentali e atteggiamenti stereotipati”

“Amici di Nicola, Organizzazione di volontariato per tutela dei diritti delle persone con disabilità chiede aiuto alla Regione. Con una Pec, indirizzata alla Presidente Santelli, all’assessore al Welfare Gianluca Gallo, al Consigliere Sainato Raffaele, al Prefetto di Reggio Calabria D.r Mariani, al presidente dei Sindaci della Locride Campisi nonché alla D.ssa Tringali in quanto, Garante dei disabili, l’Associazione illustra una drammatica emergenza nell’emergenza. E dunque, le persone con disabilità cognitiva, intellettiva, relazionale e soggetti non autosufficienti continuano a sentirsi isolati e particolarmente soli durante questa pandemia”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente Sustich Marinella. “Infatti -prosegue la nota- questa è la situazione che in Italia stanno vivendo, da oltre un mese, in particolare migliaia di famiglie che si prendono cura ed assistono persone con gravi disturbi psichici, difficoltà cognitive importanti, deficit comportamentali e intellettivi, oltre che disabilità sensoriali. Inoltre, com’e noto, a seguito della chiusura delle scuole, dei centri diurni, semi residenziali, della sospensione dell’assistenza domiciliare e di ogni tipo di riabilitazione, molte situazioni già difficili rischiano una seria regressione comportamentale con aggravio di azioni stereotipate quindi, si segnala che a parte i proclami degli enti locali, non giunge alcuna telefonata dai servizi sociali, zero e-mail dagli enti competenti che forniscono loro diversi servizi tra cui l’assistenza sociosanitaria a domicilio, scarsa informazione specifica sul fatto di poter uscire di casa indicando con chiarezza quali sono le direttive da seguire. Soprattutto su quest’ultimo punto cresce in maniera forte la necessità e la richiesta di avere un certificato specifico, poiché nell’autocertificazione non è contemplata una voce ad hoc”.