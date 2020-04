Coronavirus: parte anche in Calabria il progetto “Pedagogia dell’Emergenza”

6 Aprile 2020 14:45

Coronavirus in Calabria, Gangemi: “si offre un servizio di consulenza educativa pedagogica online o telefonica gratuita”

“Parte anche in Calabria il progetto “Pedagogia dell’Emergenza” – COVID 19, sostegno pedagogico alle famiglie in difficoltà a causa della chiusura delle scuole, attuato da Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici, quali professionisti che operano in ambito educativo, formativo,e pedagogico, nelle varie fasi della vita in una prospettiva di crescita personale e sociale. Il nostro staff di professionisti offre un aiuto alle famiglie in difficoltà educativa e pedagogica. Si offre un servizio di consulenza educativa pedagogica online o telefonica gratuita“. E’ quanto scrive in una nota il Referente Apei Calabria, Dott. Giovanni Gangemi.

