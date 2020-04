Coronavirus: dai Mcdonald’s di Reggio, Siderno e Gioia Tauro 300 chili di prodotti freschi al banco alimentare della Calabria

8 Aprile 2020 14:50

Coronavirus in Calabria: l’iniziativa permetterà di supportare, attraverso la donazione e distribuzione di prodotti freschi, chi nella Regione è in difficoltà

Dai ristoranti McDonald’s di Corso Garibaldi 460 a Reggio Calabria, Reggio Calabria Tangenziale, Siderno e Gioia Tauro un contributo concreto a chi nella Regione è in difficoltà, in un momento in cui il numero dei bisognosi è aumentato a causa dell’emergenza Covid-19 e del blocco delle attività lavorative. L’iniziativa prevede la donazione di 300 chili di prodotti freschi a Banco Alimentare della Calabria, permettendo così di sostenere chi nel territorio è in difficoltà e ancora di più in questo periodo di emergenza. “Ringraziamo i franchisee di McDonald’s che hanno dato vita a questa bella iniziativa e tutti quelli che ci stanno sostenendo per far fronte alle esigenze di chi nella nostra Regione, ancor più in questo periodo, è in difficoltà. L’attività di Banco Alimentare della Calabria non si ferma con l’emergenza, ma continua per offrire a chi ne ha più bisogno il nostro supporto e quello di tutti i nostri volontari» dichiara Gianni Romeo, Direttore Generale di Associazione Banco Alimentare della Calabria. L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio impegno di McDonald’s e dei suoi licenziatari per supportare le comunità nelle quali l’azienda opera. Tra queste, la donazione, insieme a Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald, di 1 milione di euro per contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale dedicato alla cura dei malati di COVID-19.