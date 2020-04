Coronavirus in Calabria, a Isola Capo Rizzuto via alle domande per il buono spesa: il LINK per scaricare il modello

4 Aprile 2020 19:54

Coronavirus in Calabria, Isola Capo Rizzuto: scarica il modello di autocertificazione per richiesta del buono spesa emergenza Covid-19

Isola Capo Rizzuto Buono Spesa – L’ufficio comunale di Isola Capo Rizzuto annuncia il via delle domande per il Buono Spesa emergenza Covid-19. Di seguito il link per scarica il modello di autocertificazione per la richiesta.

