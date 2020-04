Coronavirus, guariti i pazienti della Lombardia curati in Calabria: a Catanzaro in terapia intensiva non c’è più nessuno!

19 Aprile 2020 16:24

Coronavirus, all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro: un nuovo positivo

Un nuovo caso di positivita’ proveniente dal vibonese e’ stato accertato sui 294 tamponi processati nell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente i tamponi effettuati sono 6.525. Nel reparto di Malattie infettive, ricoverati salgono a 15 con un nuovo ingresso e due dimissioni, i pazienti che erano stati trasferiti dalla Lombardia un mese fa. Allo stato non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva.

Coronavirus: Catanzaro, dimessi pazienti trasferiti da Lombardia

Sono stati dimessi, questa mattina, i due pazienti della Lombardia trasferiti all’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro e guariti dal coronavirus. Lo riferiscono fonti ospedaliere. I due pazienti – uno proveniente da Bergamo e un altro da Cremona – erano arrivati in Calabria lo scorso 19 marzo, a bordo di un aereo dell’Aeronautica militare sbarcato all’aeroporto di Lamezia Terme, su disposizione della Protezione civile nazionale, che aveva contattato il “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro per verificare la possibilita’ di accoglierli in considerazione dell’ormai sempre piu’ ridotta disponibilita’ di posti letto nella Lombardia. Al loro arrivo in Calabria, per le loro gravi condizioni i due pazienti erano stati subito ricoverati nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Catanzaro ma dopo una decina di giorni, dopo il riscontro di sensibili miglioramenti, sono stati trasferiti al reparto di Malattie infettive del “Pugliese Ciaccio”: ieri i sanitari del presidio catanzarese sono stati definitivamente ritenuti guariti. Al momento delle loro dimissioni, il personale medico e sanitario dell’ospedale di Catanzaro ha salutato con un commovente applauso i due pazienti. In questi minuti, i due pazienti sono trasportati con due ambulanze all’aeroporto di Lamezia Terme, da dove si imbarcheranno per rientrare in Lombardia: per i due e’ previsto un periodo di riabilitazione dopo la guarigione dal coronavirus.