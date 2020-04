Coronavirus in Calabria, guariti 6 pazienti: saranno dimessi dall’ospedale di Cetraro

8 Aprile 2020 15:51

Coronavirus in Calabria, guariti 6 pazienti all’ospedale di Cetraro (Cosenza): “sono risultati negativi e presto saranno dimessi”

Sei pazienti ricoverati nell’ospedale di Cetraro (in provincia di Cosenza), dove è stata attivato in tempi record il reparto di “Pneumologia Covid”, saranno presto dimessi perché risultati negativi al primo tampone dopo i precedenti risultati positivi. Lo ha comunicato l’Asp di Cosenza . Nella nota si legge che “i pazienti sono stati sottoposti nel reparto di Pneumologia di Cetraro, dopo un iniziale trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta per mezzo di ventilazione meccanica e ossigenoterapia ad alti flussi, al protocollo della terapia antivirale per come previsto dall’accordo siglato ASP Cosenza/AO Cosenza che ha visto collaborare la Pneumologia Territoriale con la UO Malattie Infettive dell’AO di Cosenza. Dei sei pazienti, in procinto di dimissioni, quattro sono residenti del distretto sanitario tirreno cosentino, uno nel distretto sanitario di Castrovillari ed uno nel distretto Jonio Sud. Questo importante risultato – si legge – e’ stato reso possibile grazie alla sinergia tra il personale medico e paramedico della UO Pneumologia di Cetraro che ha consentito un trattamento complesso di questi pazienti critici raggiungendo in breve tempo ottimi risultati. Si resta in attesa dei successivi tamponi – precisa l’Asp – che dovrebbero confermare l’esito negativo del precedente in modo da consentire, a breve termine, la dimissione di tutti i pazienti che verranno seguiti a domicilio tramite le USCA (Unita’ Speciali di Continuita’ Assistenziale), in fase di attivazione per mezzo dei Distretti Sanitari, coadiuvati dal Servizio di Telepneumologia gia’ attivo nella UOSD Pneumologia Territoriale diretta dallo stesso Responsabile del Centro Covid dedicato di Cetraro”.

