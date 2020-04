Coronavirus in Calabria: estubato un paziente trattato con Ruxolitinib

8 Aprile 2020 19:12

Coronavirus, la buona notizia giunge dall’ospedale dell’Annunziata di Cosenza: estubato un paziente che era trattato con il Ruxolitinib

Uno dei pazienti ricoverati nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza è stato estubato in queste ore. La buona notizia riguarda una persona proveniente dall’area ionica cosentina, ricoverata dallo scorso 27 marzo. “Il paziente – si legge in una nota dell’azienda ospedaliera – è sveglio, da ieri mattina respira autonomamente, seppure supportato da alti flussi”.

Cauto ottimismo del direttore dell’UOC Terapia Intensiva e Rianimazione, Pino Pasqua: “questo non significa che abbiamo risolto il problema ma sono piccoli passi che ci incoraggiano a ritenere che il percorso clinico stia giungendo a soluzione”. Il paziente nel suo percorso clinico stava ricevendo un trattamento col Ruxolitinib, farmaco già utilizzato in ambito ematologico, il cui protocollo proprio lo scorso 6 aprile ha ottenuto l’approvazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). L’impiego di questo farmaco all’Annunziata di Cosenza è iniziato lo scorso 27 marzo, sulla base dell’esperienza per il trattamento di patologie mieloproliferative croniche degli specialisti della UOC di Ematologia, diretta dal dr Massimo Gentile, in collaborazione con il prof Marco Rossi dell’Università Magna Grecia di Catanzaro. “Attualmente l’applicazione del protocollo terapeutico con Ruxolitinib – si riporta in chiusura del comunicato – prosegue nel reparto di Malattie Infettive, diretto dal dr Antonio Mastroianni, secondo le indicazioni di Aifa”.