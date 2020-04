Coronavirus in Calabria: ENGIE Italia fornisce agli ospedali che stanno realizzando opere straordinarie energia e assistenza tecnica gratuita

9 Aprile 2020 13:01

L’A.O. Cosenza – P.O. Malattie infettive e l’Asp di Crotone sono tra le strutture sanitarie a cui ENGIE Italia offre energia e servizi tecnici per opere straordinarie

ENGIE Italia, che assicura energia pulita a case, imprese e città, leader nei servizi per l’efficienza energetica e nella gestione tecnologica anche nelle strutture ospedaliere italiane, ha deciso di erogare gratuitamente, in continuità contrattuale e per sei mesi, luce, gas e i servizi di assistenza dei propri tecnici negli spazi oggetto di ampliamento e costruzione e/o trasformazione delle strutture gestite. In totale, sono 93 strutture sanitarie interessate, presenti sull’intero territorio nazionale da Nord a Sud, isole comprese. “Onorati di fare anche noi la nostra parte e di aiutare concretamente chi in prima linea fa fronte a questa situazione di emergenza – dichiara Fabrizio di Battista, Direttore dell’Area Adriatica- Sud di ENGIE Italia – Siamo presenti su tutto il territorio nazionale e oltre 660 tecnici specializzati sono dedicati esclusivamente agli ospedali: desideriamo porre le nostre competenze al servizio delle strutture sanitarie con cui lavoriamo. L’energia e i servizi tecnologici sono infatti una delle basi su cui poggiano le loro attività”.

Francesco Masciari, Direttore Sanitario FF del Asp Crotone commenta –La nostra Azienda Sanitaria si è adoperata sin dall’inizio dell’emergenza con l’allestimento di nuovi ambienti ospedalieri dedicati ai pazienti COVID-19, un’operazione che ha necessitato un impegno di risorse straordinarie. Voglio sottolineare, quindi, che il sostegno di aziende come ENGIE, non solo è veramente importante, ma denota in questo momento di difficoltà un profondo senso civico”. Tra le strutture ospedaliere che ne potranno beneficiare, ci sono nosocomi in prima linea nell’emergenza Covid-19 su tutto il territorio nazionale, quali l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma e l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano. ENGIE ringrazia i propri collaboratori, tecnici, i medici, il personale sanitario, i ricercatori, il sistema di protezione civile, le istituzioni e tutti gli attori impegnati in prima linea al servizio della comunità.

ENGIE ITALIA

“Con oltre 3.600 dipendenti in più di 60 uffici sull’intero territorio nazionale, ENGIE fornisce servizi e soluzioni di efficienza energetica e di gestione integrata e sostenibile dell’energia a tutti i segmenti, dal residenziale al terziario, pubblico e privato, fino alla piccola e grande industria. Guidati dall’obiettivo di accompagnare comunità e imprese nella transizione a zero emissioni di CO2, offriamo soluzioni in grado di conciliare interessi individuali e collettivi perché ‘Più Siamo Meno Pesiamo’. In Italia proponiamo offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia: siamo il primo operatore nel settore dell’efficienza e dei servizi energetici e tra i principali players in Italia nel teleriscaldamento e nella pubblica illuminazione, nella produzione elettrica anche da fonti rinnovabili, nel mercato del gas e dell’energia elettrica all’ingrosso e nella vendita ai consumatori finali, nelle soluzioni innovative di Demand Side Management e stoccaggio di energia”.

ENGIE

“Siamo un Gruppo globale in prima linea in ambito energia a basso impatto ambientale e servizi. Per far fronte all’emergenza climatica, il nostro obiettivo è diventare leader mondiale della transizione a zero emissioni di CO2 “come servizio” per i nostri clienti, in particolare per le imprese e le amministrazioni locali. Assicuriamo soluzioni competitive su misura, basate sulle nostre attività chiave (energie rinnovabili, gas, servizi). Con i nostri 167.000 dipendenti, clienti, partner e stakeholder, siamo una comunità di Imaginative builders, impegnati ogni giorno per un progresso più armonioso”.