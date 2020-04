Coronavirus in Calabria: in crisi il settore dell’organizzazione di eventi musicali e di spettacolo dal vivo. Cogliandro: “ripartiremo, prima dobbiamo capire le regole”

29 Aprile 2020 12:54

Calabria: al tempo del Coronavirus il settore dell’organizzazione di eventi musicali e di spettacolo dal vivo dovrà riorganizzarsi. Cogliandro sicuro: “ripartiremo”

E’ in crisi a causa delle restrizioni anti- Coronavirus il settore dell’organizzazione di eventi musicali e di spettacolo dal vivo. Andrea Cogliandro, responsabile di un’agenzia di spettacoli che organizza numerosi eventi in Calabria e non solo, afferma: “abbiamo numerosi problemi, è vero ma nello stesso tempo dobbiamo essere convinti di superare l’emergenza e ritornare alla normalità. Sicuramente cambieranno le regola e dobbiamo adattarci”. “Io comunque – prosegue- sto progettando eventi futuri sperando che finisca il prima possibile questa quarantena”. “Bisogna lavorare – aggiunge- per aiutare gli enti ad organizzare un’estate diversa da quelle solite, in attesa di capire quali saranno le regole dettate dal Ministero. Di una cosa siamo certi: ripartiremo carichi per permettere alle persone nuovamente di divertirsi”, conclude.