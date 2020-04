Calabria, il consigliere del Pd che 3 giorni fa chiedeva proprio l’ordinanza che poi la Santelli ha fatto [FOTO e DETTAGLI]

30 Aprile 2020 17:55

Coronavirus in Calabria, la Santelli anticipa la Fase 2 su consiglio anche del Pd: i Sindaci però danno vita alla loro propaganda politica

“Appena uscita l’Ordinanza si è scatenata la polemica politica, ai sindaci del Pd dico che in Consiglio Regionale il Pd mi ha chiesto l’apertura dei ristoranti. Io consento solo l’asporto nei ristoranti e dei bar all’aperto”. Così la governatrice Jole Santelli ha risposto alle critiche avanzate dai sindaci calabresi del Pd, che tra ieri sera e oggi hanno dato il via ad una clamorosa propaganda politica.

Lo conferma anche un post pubblicato da Giuseppe Aieta sul proprio profilo Facebook. Il Consigliere Regionale del Pd appena tre giorni fa avanzava la seguente richiesta a difesa dei lavoratori del settore nautico: “la Regione Calabria consenta lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale o comune dove sono ormeggiate o custodite le imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento di attività di riparazione o sostituzione di parti di imbarcazioni, con rientro in giornata presso l’abitazione”.

Anche in questo caso l’ordinanza della Santelli “accontenta” l’istanza avanzata dal partito di opposizione, visto che nel punto 2 vengono “consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno”. Insomma, tutti piccoli passi ragionati in Consiglio Regionale per aiutare la popolazione calabrese ad iniziare una lenta ripresa.