Coronavirus Calabria, nella Casa di Cura Villa Torano al momento c’è 1 solo caso accertato: il comunicato ufficiale del Comune [DETTAGLI]

14 Aprile 2020 11:52

Coronavirus, un caso positivo presso la Casa di Cura Villa Torano a Torano Castello (Cosenza)

Il Comune di Torano Castello (Cosenza) sulla pagina facebook informa la cittadinanza che “presso la Casa di Cura Villa Torano è stato registrato un caso sospetto da COVID-19. Il caso riguarderebbe una paziente della struttura, pertanto, si sta procedendo con gli appositi accertamenti del caso, sia nei confronti della paziente stessa, sia nei confronti del personale della struttura. In attesa di conoscere il risultato definitivo invitiamo tutti i familiari e le persone che hanno avuto contatti, negli ultimi 15 giorni, con il personale della struttura di mettersi in quarantena volontaria evitando qualsiasi tipo di contatto anche con i propri familiari. Al resto della popolazione si raccomanda la massima attenzione del caso e la rigida osservanza delle misure varate per contrastare il virus”.

Doveroso quindi precisare che in base alle fonti ufficiali attualmente disponibili, nella struttura calabrese è stato accertato ieri un solo caso di positività e sono scattate le previste norme di prevenzione per evitare qualsiasi tipo di contagio.