Coronavirus in Calabria, casa di cura Chiaravalle: salgono a 18 i pazienti morti

9 Aprile 2020 12:21

Coronavirus in Calabria, sempre più tragedia per la casa di cura di Chiaravalle: sale a 18 il numero degli anziani morti di Covid-19

Sale ancora il numero dei pazienti morti che provenivano dalla casa di cura “Domus Aurea” di Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro, dove si è registrato un focolaio di Covid-19. Ad oggi sono 18 i decessi. A perdere la vita in queste ore un paziente ricoverato al Policlinico Universitario “Mater Domini” di Catanzaro. Domenico De Santis, Amministratore unico della Rsa di Chiaravalle,a cui è stato sospeso il contratto per l’accreditamento, ha affermato che si è trattata di una vera e propria carneficina. Sembrano invece migliorare le condizioni di salute degli altri degenti provenienti dalla stessa casa di cura e ricoverati al Policlinico e all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.