Calabria, la Federazione Italiana Barbieri scrive al Premier Conte: “far partire urgentemente la Fase 2”

17 Aprile 2020 12:31

Calabria, lettera inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da parte del presidente della Regione Calabria per la Federazione Italiana Barbieri

Di seguito il testo integrale della lettera inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da parte del presidente della Regione Calabria per la Federazione Italiana Barbieri, Vittorio Saccà:

“Gentile Presidente Conte,

nel ringraziarLa per il corposo impegno e dedizione che offre, in un tempo così provato per la nostra ITALIA, vengo a farmi portavoce, in rappresentanza della mia categoria di Parrucchieri, esponendo la particolare criticità in cui versiamo, ben consci che le difficoltà economiche toccano tutte le categorie di lavoro del nostro sistema economico/produttivo. Ma mi creda, la nostra non può più aspettare, abbiamo urgentemente bisogno di rientrare nella seconda fase di riapertura. Le misure previste, e da Lei annunciate il 16 marzo 2020 u.s., nel decreto “Cura Italia” che, certo, hanno come primo obiettivo rafforzare la protezione civile e il sistema sanitario al fine di fronteggiare l’emergenza Coronavirus, prevedono, altresì, un impegno economico a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie, con nuove disposizioni riguardanti gli ammortizzatori sociali, i contributi e i mutui. Ma ciò come incide sul mondo dei Parrucchieri? Per il titolare di salone, si prevede il blocco dei versamenti, credito d’imposta per affitto mese di marzo pari al 60%, la possibilità di accedere alla cassa integrazione. Noi per questo la ringraziamo, ma comprende bene che, l’attività, soprattutto dei piccoli centri, rimanendo chiusa per giuste disposizioni, e a tutela della salute di tutti, al fine del contenimento della pandemia, accusa sofferenze economiche gravi, quotidiane, e non abbiamo risorse, né siamo nella situazione di poter affrontare la quotidianità della vita.

Le chi ediamo di poter dare uno sguardo, un’attenzione più proficua alla nostra realtà professionale, lavorativa, un aiuto più congruo con cui possiamo garantire ai nostri figli il pane quotidiano e maggiore sostegno, soprattutto nella concreta speranza di poter mantenere l’attività e la dignità del lavoro. Mi faccio portavoce della mia categoria di Barbieri\Parrucchieri, contando sulla sua sensibilità e accorata partecipazione ai bisogni di tutti. Ce ne dona testimonianza, assicurandoci che lo Stato c’è, e questo rinfranca, facendo anche noi parte dello Stato. Da troppo tempo sentivamo l’assenza del Noi partecipato nello Stato Italiano, con Lei e con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un grave momento di emergenza nazionale, stiamo assaporando il senso di una politica di insieme, di costruzione unitaria, attenta ai bisogni di Tutti, per quanto possibile. Di questo gliene siamo di cuore grati. E forte di questo sentire, Le rivolgo sentita preghiera affinché possa venirci incontro, tenere in conto il nostro grido di aiuto. Abbiamo bisogno di saperci attenzionati e soccorsi, da soli nessuno va da nessuna parte e noi contiamo, con il suo aiuto, di non rimanere da soli. Fiduciosi che terrà in considerazione la nostra richiesta di appoggio, faccia sua la gravità in cui versa la nostra categoria, al fine di assicurarci più equo supporto, sostegno per il superamento della grave situazione economica di cui siamo gravati e sofferenti. In attesa di cortese riscontro, contando sul suo impegno, sono a rinnovare gratitudine e augurarLe buon lavoro per il buon governo della nostra Italia”.

Il presidente della Regione Calabria

Per la Federazioni Italiana Barbieri

Vittorio Saccà