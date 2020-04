Coronavirus, morto un altro anziano contagiato a Chiaravalle: è il 26°, il 40% dei deceduti calabresi arriva dalla RSA catanzarese

27 Aprile 2020 16:05

Coronavirus: sale a 26 il numero degli anziani morti nella Rsa di Chiaravalle, il 40% dei deceduti calabresi arriva dalla RSA catanzarese

Si registra un nuovo morto tra gli ospiti della casa di cura per anziani di Chiaravalle Centrale: la vittima numero 26 è un 84enne di Satriano che è deceduto nella notte al Policlinico universitario “Mater Domini” di Catanzaro. Nelle scorse settimane la Procura ha aperto un’indagine finalizzata a ricostruire le cause del contagio deflagrato nella casa di cura e le eventuali omissioni nella gestione della vicenda. Da sottolineare che, su 81 morti totali in Calabria a causa del Covid-19, 26 provengono dal focolaio della Rsa di Chiaravalle.