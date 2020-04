Coronavirus in Calabria, allarme dopo la chiusura di Torano Castello: “i casi di positività sono elevati”

14 Aprile 2020 18:48

Coronavirus in Calabria, attenzione massima intorno alla vicenda di Torano Castello: i casi di positività potrebbero essere tantissimi

“Stiamo seguendo con apprensione e massima attenzione la vicenda di Villa Torano, rimanendo in costante contatto con l’ASP e con la struttura sanitaria”, si legge in un comunicato diffuso dal Comune di Bisignano. Al momento è soltanto una la persona positiva al Coronavirus, ma la situazione non lascia tranquilli i paesi limitrofi: “i casi di positività sono elevati ed interessano diversi paesi del nostro comprensorio – si legge – . Al momento c’è stato comunicato dall’ASP 1 caso di positività al COVID-19 di un soggetto residente nel comune di Bisignano, a cui manifestiamo la nostra vicinanza e che è già stato messo in quarantena. Le sue condizioni di salute sono monitorate dalle autorità sanitarie e sono state attuate tutte le procedure per tutelare la sua sicurezza e quella della nostra comunità. Vi daremo altre informazioni in caso di ulteriori aggiornamenti sull’esito dei tamponi che ancora in questo momento vengono effettuati. È un momento difficile per tutto il nostro territorio, ma vi invitiamo alla calma e a rispettare rigorosamente tutte le norme precauzionali imposte”.