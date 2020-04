Coronavirus, 8 nuovi casi nelle provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo: appena il 3% dei tamponi

11 Aprile 2020 16:07

Coronavirus: 8 casi positivi nell’area centrale della Calabria

Sono otto i casi positivi al coronavirus accertati nelle ultime 24 ore nell’area centrale della Calabria. Lo riferisce il bollettino che comprende i dati delle aziende ospedaliere “Pugliese Ciaccio” e “Mater Domini” di Catanzaro. I casi riguardano 5 persone residenti in provincia di Catanzaro e 3 in quella di Vibo Valentia. I nuovi tamponi eseguiti sono 252 che portano il totale a 4.675. I ricoveri nel reparto malattie infettive del Pugliese Ciaccio sono 14 con un nuovo ingresso. Due le persone in terapia intensiva. Nel reparto di Malattie infettive del Policlinico universitario ci sono 43 ricoverati, e altre tre sono in terapia intensiva.