7 Aprile 2020 16:31

Coronavirus in Calabria: sono 21 le persone risultate positive al contagio da Covid-19 nel Comune di Oriolo

Sono 21 le persone risultate positive al Coronavirus ad Oriolo, in provincia di Cosenza, dichiarato “zona rossa” nei giorni scorsi dalla presidente Santelli. Dei 21 “positivi”, 17 si trovano al momento in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in ospedale. Ricordiamo che sono risultati positivi il sindaco, un assessore e tre consiglieri comunali.

