Coronavirus in Calabria: oggi 2 soli nuovi casi nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo

18 Aprile 2020 14:49

Coronavirus in Calabria: il bollettino dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro

Sono 2, dato uguale a quello di ieri, i casi positivi al coronavirus emersi dai tamponi processati nelle ultime ore nei laboratori dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Entrambi i casi – riferisce il Bollettino del giorno – sono relativi a residenti in provincia di Catanzaro. In tutto i nuovi tamponi eseguiti sono 296 per un totale di test eseguiti pari a 6.231. Sedici i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive del nosocomio, di cui tre nuovi ingressi e due dimessi. Allo stato non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva.