Coronavirus, buone notizie a Catania: 23 pazienti guariti all’ospedale Garibaldi Nesima

7 Aprile 2020 14:57

Coronavirus, buone notizie dall’ospedale Garibaldi Nesima di Catania

Notizie confortanti da Catania, la città siciliana in assoluto più colpita dell’epidemia coronavirus. All’ospedale Garibaldi Nesima ieri sono stati dimessi 6 pazienti, di cui 3 completamente negativizzati. In totale sono 23 i pazienti che hanno lasciato, dall’inizio della pandemia, l’unità operativa di Malattie Infettive del Garibaldi-Nesima, diretta dal Prof. Bruno Cacopardo. Alcuni di loro hanno già raggiunto la propria abitazione, mentre altri sono stati sottoposti a quarantena all’interno delle strutture alberghiere per la fase di isolamento intermedio in ragione della negativizzazione ripetuta dei tamponi di controllo. Tra ieri e oggi sono già quattro i pazienti che lasciano la Rianimazione e le procedure di ventilazione invasiva per essere ospitati nella nuova struttura dedicata ai casi di intermedia gravità, sotto la direzione del dott. Rosario Oliveri e quella del dott. Carmelo Terrasi, collocata interamente all’interno nella “Palazzina Signorelli”.

