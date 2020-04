Coronavirus: Bottici, ‘no differenze Nord-Sud, orgogliosa di essere italiana’

23 Aprile 2020 18:55

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “In questi giorni ho ascoltato molte affermazioni spiacevoli sul Sud, sui suoi abitanti, ma anche sul Nord, e su una presunta inferiorità di qualcuno verso qualcun altro. Voglio pensare che siano state dettate dal peso di questa quarantena forzata. Non ho mai pensato ad una differenza tra Nord e Sud, mi sono sempre sentita italiana, e oggi sono ancora di più orgogliosa di esserlo”. Lo scrive su Facebook la senatrice del M5S Laura Bottici.

“è sconcertante -aggiunge- che qualcuno possa oggi, nel 2020, nel corso di una pandemia mondiale, ragionare ancora in termini di appartenenza territoriale. è il momento di stare uniti per superare insieme questa emergenza. Il resto sono solo chiacchiere”.