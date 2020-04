Coronavirus, i DATI di oggi in Calabria: 3 morti, 19 guariti, appena 7 nuovi casi. Il 99,3% dei tamponi è negativo, restano solo 6 ricoverati in terapia intensiva

27 Aprile 2020 17:04

Coronavirus, il bollettino ufficiale della Regione Calabria aggiornato ad oggi 27 aprile

Oggi in Calabria abbiamo avuto 3 morti, 19 guariti appena 7 nuovi casi di Coronavirus. I morti sono 2 a Cosenza e 1 a Catanzaro, i guariti 10 a Cosenza, 6 a Reggio e 3 a Catanzaro. Le persone sottoposte a tampone sono state 934 persone sottoposte a tampone: appena lo 0,7% dei controllati è risultato positivo al test, mentre il 99,3% è risultato negativo, confermando ancora una volta che il virus non sta circolando in Calabria. I nuovi casi sono 3 a Catanzaro, 2 a Cosenza, 1 a Vibo e 1 a Reggio.

Il numero dei positivi accertati in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.096 persone su 29.834 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati scende ulteriormente al 3,6% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.096

Morti: 83

Guariti: 231

Attualmente ammalati: 781

Ricoverati nei reparti: 114

Ricoverati in terapia intensiva: 6

In isolamento domiciliare: 662

I numeri denotano come tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (662) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, mentre diminuiscono ancora i ricoveri e nei reparti di terapia intensiva ci sono appena 6 ricoverati, il 3% dei posti letto disponibili in Calabria. La situazione è assolutamente sotto controllo e migliora giorno dopo giorno.

I 1.096 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 448 casi : 27 morti , 76 guariti , 28 in reparto, 1 in rianimazione, 316 in isolamento domiciliare.

: , , 28 in reparto, 1 in rianimazione, 316 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 250 casi : 15 morti , 63 guariti , 24 in reparto, 3 in rianimazione, 145 in isolamento domiciliare.

: , , 24 in reparto, 3 in rianimazione, 145 in isolamento domiciliare. Catanzaro 213 casi : 30 morti , 53 guariti , 48 in reparto, 2 in rianimazione, 80 in isolamento domiciliare.

: , , 48 in reparto, 2 in rianimazione, 80 in isolamento domiciliare. Crotone 112 casi : 6 morti , 27 guariti , 13 in reparto, 66 in isolamento domiciliare.

: , , 13 in reparto, 66 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 73 casi : 5 morti , 12 guariti , 1 in reparto, 55 in isolamento domiciliare.

Un paziente ricoverato All’Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto. La Calabria continua a curare pazienti provenienti dalle altre Regioni.

Focolaio di Torano: completate le analisi su tutti i tamponi, il totale dei casi positivi è di 129.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.444, così distribuiti:

Catanzaro: 1.818

Crotone: 1.633

Reggio Calabria 1.488

Cosenza: 1.223

Vibo Valentia: 282

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.479.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. I due pazienti di Bergamo sono stati dimessi, ma vengono ancora conteggiati nel totale dei positivi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.