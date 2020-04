Coronavirus, il 25 Aprile spinge la Calabria fuori dal tunnel: oggi 0 morti, 19 guariti e il 99,3% dei tamponi è NEGATIVO!!!

25 Aprile 2020 17:04

Coronavirus, il bollettino ufficiale della Regione Calabria aggiornato ad oggi 25 aprile

Ancora una giornata molto positiva oggi, 25 Aprile, per la Calabria sul fronte della pandemia di Coronavirus: non ci sono nuove vittime e gli ospedali continuano a svuotarsi, mentre i (tanti) controlli risultano quasi completamente negativi. Innanzitutto la notizia migliore è che continuano le dimissioni: oggi abbiamo altri 19 guariti (10 a Cosenza, 5 a Catanzaro, 3 a Reggio 1 a Vibo). I nuovi casi di positività sono soltanto 9 (8 in Provincia di Cosenza, 1 a Reggio) su ben 1.195 persone sottoposte a tampone: appena lo 0,7% dei controllati è risultato positivo al test, mentre il 99,3% è risultato negativo, confermando ancora una volta che il virus non sta circolando in Calabria.

Il numero dei positivi accertati in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.088 persone su 28.006 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati crolla al 3,8% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.088

Morti: 80

Guariti: 197

Attualmente ammalati: 811

Ricoverati nei reparti: 125

Ricoverati in terapia intensiva: 7

In isolamento domiciliare: 679

I numeri denotano come tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (679) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, mentre diminuiscono ancora i ricoveri, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive dove abbiamo appena 7 ricoverati, il 4% dei posti letto disponibili in Calabria. La situazione è assolutamente sotto controllo e migliora giorno dopo giorno.

I 1.088 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 446 casi : 25 morti , 56 guariti , 31 in reparto, 3 in rianimazione, 331 in isolamento domiciliare.

: , , 31 in reparto, 3 in rianimazione, 331 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 249 casi : 15 morti , 53 guariti , 31 in reparto, 2 in rianimazione, 148 in isolamento domiciliare.

: , , 31 in reparto, 2 in rianimazione, 148 in isolamento domiciliare. Catanzaro 209 casi : 29 morti , 50 guariti , 49 in reparto, 2 in rianimazione, 79 in isolamento domiciliare.

: , , 49 in reparto, 2 in rianimazione, 79 in isolamento domiciliare. Crotone 112 casi : 6 morti , 26 guariti , 13 in reparto, 67 in isolamento domiciliare.

: , , 13 in reparto, 67 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 72 casi : 5 morti , 12 guariti , 1 in reparto, 54 in isolamento domiciliare.

Un paziente ricoverato All’Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto. La Calabria continua a curare pazienti provenienti dalle altre Regioni.

Focolaio di Torano: completate le analisi su tutti i tamponi, il totale dei casi positivi è di 129.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.602, così distribuiti:

Catanzaro: 1.786

Crotone: 1.631

Reggio Calabria 1.502

Cosenza: 1.340

Vibo Valentia: 343

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.286.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. I due pazienti di Bergamo sono stati dimessi, ma vengono ancora conteggiati nel totale dei positivi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.