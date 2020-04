Coronavirus, oggi in Calabria 4 morti, 8 guariti e 10 nuovi casi. A Reggio solo dimissioni: è la città meno colpita d’Italia [DATI]

24 Aprile 2020 17:17

Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 24 aprile

Appena arrivati in Redazione i dati odierni sulla pandemia di Coronavirus diffusi ufficialmente dalla Regione Calabria: oggi si sono verificati 4 decessi (2 a Cosenza e 2 a Catanzaro) e 8 guarigioni (4 a Cosenza, 1 a Catanzaro, 1 a Reggio, 1 a Crotone e 1 a Vibo). Abbiamo avuto appena 10 nuovi casi di positività (9 a Cosenza e 1 a Vibo) su 624 persone sottoposte a tampone: appena l’1,6% dei controllati è risultato positivo al test, mentre il 98,4% è risultato negativo, confermando per l’ennesima volta che il virus non sta circolando in Calabria.

Spiccano i dati particolarmente positivi della Provincia di Reggio Calabria, dove da giorni si registrano soltanto dimissioni. Complessivamente, dall’inizio dell’epidemia, si sono verificati appena 15 decessi su un territorio di 530 mila abitanti (a Cosenza sono 25 su 714 mila abitanti, a Catanzaro addirittura 29 su 360 mila abitanti) e i guariti sono già 50 (a Cosenza 46, a Catanzaro 45). Reggio è anche la città calabrese con il più basso numero di ricoverati: è l’area meno colpita in assoluto dell’intero Paese.

Il numero dei positivi accertati in Calabria è di 1.079 persone su 26.811 tamponi complessivamente effettuati dall’inizio dell’epidemia. La percentuale dei positivi sui controllati scende ancora al 4,0% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.079

Morti: 80

Guariti: 178

Attualmente ammalati: 823

Ricoverati nei reparti: 123

Ricoverati in terapia intensiva: 7

In isolamento domiciliare: 691

I numeri denotano come tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (691) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, mentre diminuiscono ancora i ricoveri, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive dove abbiamo appena 7 ricoverati, il 5% dei posti letto disponibili in Calabria. La situazione è assolutamente sotto controllo e migliora giorno dopo giorno.

I 1.079 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 438 casi : 25 morti , 46 guariti , 32 in reparto, 3 in rianimazione, 332 in isolamento domiciliare.

: , , 32 in reparto, 3 in rianimazione, 332 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 248 casi : 15 morti , 50 guariti , 27 in reparto, 2 in rianimazione, 154 in isolamento domiciliare.

: , , 27 in reparto, 2 in rianimazione, 154 in isolamento domiciliare. Catanzaro 209 casi : 29 morti , 45 guariti , 49 in reparto, 2 in rianimazione, 84 in isolamento domiciliare.

: , , 49 in reparto, 2 in rianimazione, 84 in isolamento domiciliare. Crotone 112 casi : 6 morti , 26 guariti , 13 in reparto, 67 in isolamento domiciliare.

: , , 13 in reparto, 67 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 72 casi : 5 morti , 11 guariti , 2 in reparto, 54 in isolamento domiciliare.

Un paziente ricoverato All’Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto. La Calabria continua a curare pazienti provenienti dalle altre Regioni.

Focolaio di Torano: completate le analisi su tutti i tamponi, il totale dei casi positivi è di 126 di cui 36 pazienti, 42 operatori sanitari e 48 contatti (familiari, conviventi, etc.).

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.660, così distribuiti:

Catanzaro: 1.785

Crotone: 1.604

Reggio Calabria 1.513

Cosenza: 1.414

Vibo Valentia: 344

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.175.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. I due pazienti di Bergamo sono stati dimessi, ma vengono ancora conteggiati nel totale dei positivi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.