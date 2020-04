Coronavirus, il BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Calabria: oggi 28 casi di cui 24 asintomatici, il 93% dei tamponi è sempre NEGATIVO [DATI, GRAFICI e DETTAGLI]

14 Aprile 2020 17:01

Coronavirus, il bollettino ufficiale della Regione aggiornato ad oggi 14 aprile

Sono 28 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi oggi in Calabria, quasi tutti in Provincia di Cosenza e in modo particolare nella RSA “Villa Torano” di Torano Castello, dove la Regione ha disposto i tamponi a tutti i pazienti e il personale e ha individuato molti casi asintomatici, riuscendo a bloccare sul nascere l’ennesimo piccolo focolaio. Il Comune è stato chiuso (è il 15° in Calabria) con l’ordinanza di una nuova “zona rossa” decretata dal governatore Jole Santelli, per evitare che il focolaio di possa estendere. Sui 28 nuovi casi rilevati oggi in Calabria, ben 24 sono asintomatici: non hanno febbre ne’ tosse o altri sintomi, stanno bene e sono stati individuati soltanto grazie alla decisione di sottoporre a tampone tutti gli operatori delle case di cura. Adesso sono in isolamento e non potranno contagiare altre persone.

Nelle ultime 24 ore, nonostante le festività, sono stati effettuati altri 418 tamponi: la percentuale dei positivi è anche oggi bassissima, appena il 6,6% dei controllati, a fronte di un 93,4% di negativi, ennesima conferma del fatto l’epidemia non sta circolando nella popolazione calabrese.

Il totale di casi accertati dall’inizio dell’epidemia (oltre un mese) è salito a 956, su ben 17.569 tamponi effettuati complessivamente. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati resta al 5,4% dei controllati, la percentuale più bassa in assoluto di tutte le Regioni d’Italia.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 956

Morti: 68

Guariti: 72

Attualmente ammalati: 816

Ricoverati nei reparti: 161

Ricoverati in terapia intensiva: 12

In isolamento domiciliare: 643

I numeri denotano come tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (643) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, gli altri in ospedale ma il numero dei ricoverati in terapia intensiva resta fermo ad appena 12 ricoverati! Negli Ospedali non si registra alcuna criticità e anzi l’attuale capienza dei posti letto di rianimazione è ferma al 7% rispetto a tutti i posti disponibili nella Regione. La situazione è assolutamente sotto controllo.

I 956 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 315 casi : 19 morti , 15 guariti , 48 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 229 in isolamento domiciliare.

: , , 48 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 229 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 268 casi : 15 morti , 23 guariti , 32 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 195 in isolamento domiciliare.

: , , 32 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 195 in isolamento domiciliare. Catanzaro 193 casi : 23 morti , 23 guariti , 57 ricoverati in reparto, 5 ricoverati in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare.

: , , 57 ricoverati in reparto, 5 ricoverati in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare. Crotone 112 casi : 6 morti , 5 guariti , 17 ricoverati in reparto, 84 in isolamento domiciliare.

: , , 17 ricoverati in reparto, 84 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 68 casi : 5 morti , 6 guariti , 7 ricoverati in reparto, 50 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.976, così distribuiti:

Cosenza: 1.737

Reggio Calabria 1.653

Catanzaro: 1.646

Crotone: 1.442

Vibo Valentia: 498

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.483.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

E’ attivo per donazioni alla Protezione civile regionale il c/c IBAN IT 59 S 03111 04599 000000000917 intestato a Regione Calabria emergenza Covid 19.