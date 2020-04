Coronavirus, la Pasqua porta il SORRISO in Calabria: boom di guariti, nessun morto e il 99% dei tamponi è NEGATIVO! Tutti i DATI, GRAFICI e DETTAGLI

12 Aprile 2020 16:58

Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi, Domenica di Pasqua, 12 aprile

Strade vuote, città deserte. Ma nella Pasqua in lockdown arriva una meravigliosa notizia per i calabresi costretti a rimanere ancora chiusi dentro casa: diminuisce ulteriormente il numero di positivi al Coronavirus, mentre aumentano significativamente i guariti, non ci sono altre vittime e gli Ospedali continuano a svuotarsi. Il bollettino ufficiale appena diramato dalla Regione, infatti, certifica come nelle ultime 24 ore si siano verificati su tutto il territorio Regionale (quindi su 2 milioni di abitanti), appena 8 nuovi casi su 718 tamponi: è risultato positivo appena l’1,1% dei controllati, a fronte di un 98,9% di negativi, ennesima conferma del fatto l’epidemia non sta circolando nella popolazione calabrese. Il totale di casi accertati dall’inizio dell’epidemia (oltre un mese) è salito a 923, su ben 16.766 tamponi effettuati complessivamente. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati scende ulteriormente al 5,5% dei controllati, la percentuale più bassa in assoluto di tutte le Regioni d’Italia. Oggi, per la prima volta, è diminuito il numero delle attualmente ammalate, che sono scese a 795 grazie alle nuove guarigioni odierne che sono state altre 5 (ieri erano stati 7, mai così tanti in due giorni). Complessivamente sui 923 positivi ci sono 66 morti e 62 guariti.

Tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (616) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, gli altri in ospedale ma il numero dei ricoverati in terapia intensiva diminuisce ancora, con appena 14 ricoverati! Negli Ospedali non si registra alcuna criticità e anzi l’attuale capienza dei posti letto di rianimazione è ferma al 9% rispetto a tutti i posti disponibili nella Regione. La situazione è assolutamente sotto controllo.

I 923 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 288 casi : 17 morti , 14 guariti , 47 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 206 in isolamento domiciliare.

: , , 47 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 206 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 263 casi : 15 morti , 18 guariti , 36 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 190 in isolamento domiciliare.

: , , 36 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 190 in isolamento domiciliare. Catanzaro 192 casi : 23 morti , 21 guariti , 57 ricoverati in reparto, 6 ricoverati in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare.

: , , 57 ricoverati in reparto, 6 ricoverati in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare. Crotone 112 casi : 6 morti , 5 guariti , 17 ricoverati in reparto, 84 in isolamento domiciliare.

: , , 17 ricoverati in reparto, 84 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 68 casi : 5 morti , 4 guariti , 8 ricoverati in reparto, 51 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 7.632, così distribuiti:

Cosenza: 2.293

Reggio Calabria 1.788

Catanzaro: 1.632

Crotone: 1.421

Vibo Valentia: 498

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.212.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

