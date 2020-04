Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 542 decessi e 2.099 guariti, è il numero più altro fino ad ora

8 Aprile 2020 18:12

Coronavirus, il bollettino ufficiale della Protezione Civile aggiornato ad oggi 8 aprile

“Le persone attualmente positive sono 95.262, oggi si conferma una riduzione del trend di crescita dei nuovi contagiati con 1.195 persone, di questi 3.693 sono in terapia intensiva che diminuisce di 99 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 28.485, 63.084 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 66% del totale. Registriamo 542 nuovi deceduti“. Le persone guarite sono 26.491 di cui 2.099 in più rispetto a ieri”. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “negli ultimi 10 giorni 50% dei guariti totali!

“Ci sono ad oggi 26.491 guariti, con il nuovo record di 2.099 guariti in piu’ rispetto a ieri. I guariti degli ultimi 10 giorni sono pari al 50 per cento del totale da inizio epidemia“. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

Coronavirus, Borrelli: “mantenere alta la guardia”

“Dobbiamo mantenere alta la guardia e mettere in atto tutti quei comportamenti consigliati dagli esperti per evitare diffusione del virus“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa ribadendo la necessita’ di mantenere le misure di contenimento anche in questa fase in cui la curva dei contagi ha iniziato la discesa.

Coronavirus, Borrelli: “113 mln donati, 15 mila volontari a lavoro”

Sono oltre 113 milioni di euro quelli raccolti grazie alle donazioni sul conto corrente attivato dalla protezione civile per l’emergenza Coronavirus. Lo sottolinea Angelo Borrelli, capo dipartimento della protezione civile durante la conferenza stampa.Borrelli evidenzia anche che sono arrivati a 15 mila i volontari al lavoro.

Coronavirus, Borrelli: “domani partono altri 84 medici task force”

“Domani partira’ il terzo contingente di 84 medici della task force di protezione civile, destinati alle regioni piu’ colpite: in totale con domani saranno 180 i medici della task force, cui vanno aggiunti 116 medici e sanitari internazionali“. Lo ha detto il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa quotidiana. “Due team di medici sono arrivati oggi dalla Romania e dalla Norvegia- ha aggiunto Borrelli – Ed e’ arrivato anche un carico di disinfettante dall’Austria grazie al meccanismo europeo di protezione civile“.

Coronavirus, Borrelli: “domani a Milano con ministro Boccia”

“Sono utile piu’ qui che sul territorio. ma domani, giorno in cui partono gli altri medici della task force, andro’ con il ministro Boccia a Milano per una riunione alla quale intendo partecipare”. Lo ha annunciato in conferenza stampa il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli. “Questa e’ una emergenza assolutamente straordinaria rispetto a tutte le altre – ha spiegato Borrelli – Non c’e’ un luogo fisico, c’e’ bisogno di un punto di coordinamento unico a livello nazionale e non e’ un caso che il comitato operativo sia riunito qui in modo permanente da due mesi”.