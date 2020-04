Coronavirus, oggi in Italia record di tamponi dall’inizio della pandemia: il Covid19 continua a circolare soltanto nelle Regioni del Centro/Nord, tutti i DATI di MORTI, GUARITI e NUOVI CONTAGIATI

25 Aprile 2020 18:20

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi 25 aprile

A oggi il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus in Italia e’ 195.351, con un incremento rispetto a ieri di 2.357 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 105.847, con un decremento di 680 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.102 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 71 pazienti rispetto a ieri. 21.533 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 535 pazienti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile. 82.212 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 415 e portano il totale a 26.384. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 63.120, con un incremento di 2.622 persone rispetto a ieri. Anche oggi la stragrande maggioranza dei nuovi casi è concentrata in Lombardia (+713), Piemonte (+604), Emilia Romagna (+239), Veneto (+162), Toscana (+138), Liguria (+128), Lazio (+92) e Trentino Alto Adige (+82), mentre in tutte le Regioni del Sud e in alcune del Centro/Nord le cifre sono sempre più contenute e incoraggianti (appena 1 nuovo caso in Basilicata, 0 casi in Valle d’Aosta, 3 in Umbria, 5 in Molise, 9 in Calabria, 14 in Sardegna, 17 in Campania, 21 in Friuli Venezia Giulia, 29 in Abruzzo, 30 nelle Marche, 31 in Puglia, 39 in Sicilia).

Coronavirus, Protezione civile: da ieri effettuati oltre 65 mila tamponi

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.707.743 tamponi per il coronavirus. Lo si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Si tratta di 65.387 tamponi da ieri, in lieve aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 62.447.

In Lombardia dato migliore contagi dal 6 marzo

Era da quasi 50 giorni che non si registrava un numero cosi’ basso di nuovi contagiati in Lombardia e il dato di soli 713 nuovi casi positivi e’ ancora piu’ incoraggiante perche’ ottenuto con 12.642 tamponi. Il 6 marzo erano stati 361 i nuovi positivi mentre il giorno dopo erano saliti a 808 per poi passare rapidamente sopra i mille e poi i duemila positivi al giorno.