Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 636 decessi e 1.022 guariti

6 Aprile 2020 18:10

Coronavirus: il bollettino ufficiale della Protezione Civile aggiornato ad oggi 6 aprile

“Le persone attualmente positive sono 93.187 con un incremento di 1.941 pazienti affetti da Coronavirus in Italia da ieri, di questi 3.898 sono in terapia intensiva che diminuisce di 79 unità. I ricoverati con sintomi sono 28.976, 60.313 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 65% del totale. Registriamo 636 nuovi deceduti e’ il numero di piu’ basso dal 19 marzo ad oggi”. Le persone guarite sono 22.837 di cui 1.022 in più rispetto a ieri“. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Giovedì 12 Marzo: 2.650 +337

Venerdì 13 Marzo: 2.548 -102

Sabato 14 Marzo: 3.497 +949

Domenica 15 Marzo: 3.590 +93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293

Mercoledì 18 Marzo: 4.207 +681

Giovedì 19 Marzo: 5.322 +1.115

Venerdì 20 Marzo: 5.986 +664

Sabato 21 Marzo: 6.553 +567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4.789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: 5.253 -721

Lunedì 30 Marzo : 4 .050 -1.203

: Martedì 31 Marzo: 4.053 +3

Mercoledì 1 Aprile: 4.782 +729

Giovedì 2 Aprile: 4.668 – 114

Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83

Sabato 4 Aprile: 4.805 +220

Domenica 5 Aprile: 4.316 -489

Lunedì 6 Aprile: 3.599 -717

Coronavirus, Borrelli: “istituito un fondo per i familiari dei sanitari morti”

“Ho firmato ieri sera un’ordinanza di Protezione civile che istituisce un Fondo per provvidenze destinate ai familiari dei sanitari deceduti, alimentato dalla famiglia Della Valle; ringrazio Diego Della Valle che ha promosso la raccolta per chi e’ rimasto orfano o ha perso un familiare a causa dell’emergenza“. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

Coronavirus, Borrelli: “per il terzo giorno consecutivo calo nelle terapie intensive”

“Per il terzo giorno il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e’ negativo“. Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Coronavirus, Borrelli: “oltre 107 milioni di donazioni alla Protezione Civile”

“Siamo arrivati ad oltre 107 milioni di euro sul conto corrente della Protezione Civile, cifra usata nell’acquisizione di respiratori e per le strutture sanitarie“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

Coronavirus, Borrelli: “i medici della Lombardia non potevano fare di più”

“Il virus ci ha colpito all’improvviso, dal punto di vista medico non siamo riusciti a verificare e adottare misure poi perfezionate. E’ stato un lavoro immane da parte dei medici lombardi, sono convinto che meglio di cosi’ non si potesse fare“. Lo dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza sul coronavirus.

Borrelli: “l’Aquila, mi stringo alle famiglie delle vittime di 11 anni fa”

“Oggi per me e’ una data indimenticabile, e’ l’undicesimo anno dal terremoto 2009 a L’Aquila. Ha provocato 309 vittime e decine di migliaia di sfollati, quest’anno non ho potuto partecipare alla fiaccolata. Voglio stringermi nel silenzio del ricordo alle famiglie delle vittime e agli aquilani“. Lo dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza sul coronavirus.

Valuta questo articolo