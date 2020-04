Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 534 morti e 2.723 guariti

21 Aprile 2020 18:18

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi 21 aprile

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 534 morti, 2.723 guariti e 2.729 nuovi casi su 52.156 tamponi. Il numero dei nuovi casi è in lieve aumento rispetto ai due giorni scorsi, ma il dato non deve ingannare: è infatti fortemente aumentato il numero dei tamponi effettuati, a fronte dei quali appena il 5,2% dei controllati è risultato positivo, la percentuale più bassa dall’inizio dell’epidemia.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

183.957 contagiati

24.648 morti

51.600 guariti