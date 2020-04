Coronavirus, il bollettino della protezione civile: 681 decessi e 1.238 guariti

4 Aprile 2020 18:16

Coronavirus, il bollettino ufficiale della protezione civile aggiornato ad oggi 4 aprile

“Le persone attualmente positive sono 88.274 con un incremento di 2.886 pazienti affetti da Coronavirus in Italia da ieri, di questi 3.994 sono in terapia intensiva che però diminuisce di 74 unità. I ricoverati con sintomi sono 29.010, 55.270 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 63% del totale. Registriamo 681 nuovi deceduti. Le persone guarite sono 20.996 di cui 1.238 in più rispetto a ieri“. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “calo terapia intensiva, ospedali respirano”

“Oggi per la prima volta abbiamo un dato molto importante. Il numero pazienti in terapia intensiva diminuisce di 74 ed e’ un notizia importante perche’ consente ai nostri ospedali di respirare. E’ il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell’emergenza“. Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “in arrivo 20 operatori sanitari da Ucraina”

“Sono arrivati dall’Ucraina 13 medici e 7 paramedici che lavoreranno nelle Marche, fra Pesaro e Urbino“. Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Coronavirus, Borrelli: “importante calo terapie intensive”

“Oggi per la prima volta registriamo un calo delle terapie intensive, 74 meno di ieri. E’ una notizia importante perche’ consente ai nostri ospedali di respirare, e’ il primo valore negativo dall’inizio dell’emergenza“. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli nel punto stampa delle 18. “I deceduti – ha poi rilevato – sono in continua diminuzione: 681 oggi, il 26 di marzo abbiamo raggiunto il massimo con 969 decessi“.

Coronavirus, Borrelli: “trasferiti 114 pazienti dalla Lombardia”

“Con il sistema CROSS, 114 pazienti trasferiti dalla Lombardia, 74 affetti da Covid, 40 non positivi. Di questi, 38 sono ricoverati in Germania. Sono 17.363 i volontari in campo, un numero ancora in aumento. Le tende pre triage sono 811, 151 sono negli istituti penitenziari“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa quotidiana.

Mercoledì 11 Marzo: 2.313 +1.336

Giovedì 12 Marzo: 2.650 +337

Venerdì 13 Marzo: 2.548 -102

Sabato 14 Marzo: 3.497 +949

Domenica 15 Marzo: 3.590 +93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293

Mercoledì 18 Marzo: 4.207 +681

Giovedì 19 Marzo: 5.322 +1.115

Venerdì 20 Marzo: 5.986 +664

Sabato 21 Marzo: 6.553 +567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4.789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: 5.253 -721

Lunedì 30 Marzo : 4 .050 -1.203

: Martedì 31 Marzo: 4.053 +3

Mercoledì 1 Aprile: 4.782 +729

Giovedì 2 Aprile: 4.668 – 114

Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83

Sabato 4 Aprile: 4.805 +220

Valuta questo articolo