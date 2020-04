Coronavirus: calano notevolmente i positivi e il numero dei guariti è il più alto dall’inizio dell’epidemia

30 Aprile 2020 18:12

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi 30 aprile

“Le persone attualmente positive sono 205.463 , oggi si conferma una riduzione del trend di crescita dei nuovi contagiati con 1.872 persone, di questi 1.694 sono in terapia intensiva che diminuisce di 101 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 18.149 diminuiscono di 1.061 pazienti, 81.708 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 80% del totale. Registriamo 285 nuovi deceduti“. Le persone guarite sono 75.945 di cui 4.643 in più rispetto a ieri”. Da ieri sono stati effettuati 68.456″. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Borrelli: “nuova fase emergenza, stop conferenza stampa”

Quella di oggi e’ l’ultima conferenza stampa della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Come vedete dai dati – ha detto – ci avviamo verso una nuova fase dell’evoluzione dell’emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa”. “Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani – ha aggiunto Borrelli – come abbiamo sempre fatto”.

Coronavirus, Borrelli: “non sono preoccupato per la Fase 2 ma servirà senso civico”

“Non sono preoccupato dell’inizio della fase 2 dal 4 maggio, di certo c’e’ bisogno di senso civico da parte degli italiani“. Lo dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza sul coronavirus.

Coronavirus, Borrelli: “rischi da trasporti? No se rispettiamo regole”

“Ci dobbiamo preoccupare per l’inizio della fase due soprattutto per i trasporti? Assolutamente no – risponde Angelo Borrelli in conferenza stampa -. Serve grande senso civico dei nostri connazionali. Bisognera’ muoversi in caso di reale esigenza e rispettare il distanziamento tra persone. Se tutti rispetteremo le regole di igiene ed eviteremo assembramenti riusciremo a governare la situazione“.

Coronavirus: da donazioni 143 mln euro a Protezione civile

Ammontano a quasi 143 milioni di euro le donazioni degli italiani a favore del fondo istituito presso il Dipartimento della Protezione civile per l’acquisto di DPI e di ventilatori per la respirazione assistita dei pazienti vittima del coronavirus. Lo ha riferito il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, nel briefing con la stampa. Un altro dato riguarda il fondo istituito per sostenere le famiglie di medici ed infermieri deceduti nel corso della loro lotta al virus: sono quasi 6,3 milioni gli euro finora raccolti, “e vorremmo che fossero di piu'”.