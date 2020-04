Coronavirus, oggi in Italia 1.739 nuovi casi e 333 morti

27 Aprile 2020 18:18

Coronavirus, il bollettino ufficiale della Protezione Civile aggiornato ad oggi 27 aprile

Continuano ad essere incoraggiati i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore ci sono stati 333 morti, 1.696 guariti e 1.739 nuovi casi, il 95% nelle Regioni del Nord. Dall’11 marzo quindi da ben 46 giorni, in Italia non c’erano così pochi casi.

Coronavirus, Borrelli: “ricoveri intensive sotto i 2 mila, 53 meno di ieri”

Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus e per la prima volta dal 16 marzo il numero scende sotto i duemila. Ad oggi sono 1.956, 53 in meno rispetto a ieri. Di questi, 680 sono in Lombardia, 26 in meno rispetto a ieri. Dei 105.813 malati complessivi, 20.353 sono ricoverati con sintomi, 1.019 in meno rispetto a ieri – il numero piu’ alto dall’inizio dell’emergenza – e 83.504 sono quelli in isolamento domiciliare, 782 in piu’ rispetto a ieri. Il dato e’ stato reso noto dalla Protezione civile.

Coronavirus, Borrelli: “volontari anche per l’aiuto psicologico”

“A partire da oggi, oltre alle tante attivita’ che hanno visto al lavoro i nostri volontari nella lotta al Covid-19, saremo impegnati con le associazioni specializzate in psicologia dell’emergenza nel supporto al servizio d’ascolto psicologico. Ancora una volta i volontari di protezione civile hanno messo a servizio del Paese la loro grande passione e professionalita‘” spiega Angelo Borrelli, Capo Dipartimento Protezione Civile. “Il volontariato di protezione civile e’ uno dei pilastri su cui da sempre si fonda il nostro Servizio Nazionale. Nel corso degli anni il Dipartimento ha puntato molto sulla formazione e siamo orgogliosi di poter contare sul lavoro di oltre 800 mila uomini e donne preparate a fronteggiare sfide diverse e sempre impegnative“, ha detto Borrelli in una nota del ministero dove si annuncia il via al nuovo numero verde di sostegno psicologico.

Coronavirus, Borrelli: “da ieri effettuati oltre 32 mila tamponi”

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.789.622 tamponi per il Coronavirus. Lo si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Si tratta di 32.003 tamponi da ieri, in netto calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 46.916.

Coronavirus, Iss: “trend in calo ma grande attenzione in fase 2”

“Il trend, al di la delle possibili flessioni legate al fine settimana e al numero minore di tamponi, e’ di progressivo decremento dei morti e dei casi. Anche i relativi valori di R con zero mostrano che siamo verso un decremento. Segno che ci conferma che le misure adottate hanno funzionato, ma c’e’ ancora una circolazione del virus nel nostro territorio. Questo ci da’ lo spunto per riflettere sul fatto che man mano che ci avvieremo a delle caute aperture dovremo monitorare con grande attenzione i casi, seguendo indicatori come l’utilizzo delle terapie intensive“. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanita’ Silvio Brusaferro al punto stampa in Protezione Civile.