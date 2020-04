3 Aprile 2020 18:10

Coronavirus: il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi 3 aprile

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 766 morti in Italia, 1.480 guariti e 4.585 nuovi contagiati come si legge nei dati anticipati da Worldometers. Il dato dei nuovi contagiati giornalieri è in ulteriore calo rispetto ai giorni scorsi nonostante stia aumentando considerevolmente il numero di tamponi effettuati.

Mercoledì 11 Marzo: 2.313 +1.336

Giovedì 12 Marzo: 2.650 +337

Venerdì 13 Marzo: 2.548 -102

Sabato 14 Marzo: 3.497 +949

Domenica 15 Marzo: 3.590 +93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293

Mercoledì 18 Marzo: 4.207 +681

Giovedì 19 Marzo: 5.322 +1.115

Venerdì 20 Marzo: 5.986 +664

Sabato 21 Marzo: 6.553 +567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4.789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: 5.253 -721

Lunedì 30 Marzo : 4 .050 -1.203

: Martedì 31 Marzo: 4.053 +3

Mercoledì 1 Aprile: 4.782 +729

Giovedì 2 Aprile: 4.668 – 114

Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83

