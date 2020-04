Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 575 deceduti e 2.563 guariti, dato più alto dall’inizio dell’epidemia

17 Aprile 2020 18:21

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi 17 aprile

“Le persone attualmente positive sono 106.962, oggi si conferma una riduzione del trend di crescita dei nuovi contagiati con 355 persone, di questi 2.812 sono in terapia intensiva che diminuisce di 124 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 25.786 diminuiscono di 1.107 pazienti, 78.364 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 73% del totale. Registriamo 575 nuovi deceduti. Le persone guarite sono 42.727 di cui 2.563 in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti nel Paese nelle ultime 24 ore sono 65.705. Complessivamente 172.434 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora, 3.493 in piu’ rispetto al consuntivo di ieri”. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Css: “2 settimane fa 4.063 in intensiva, ora circa 2800”

“Solo due settimane fa, al 3 aprile c’erano ricoverati in terapia intensiva 4.063 pazienti, oggi siamo scesi a poco più di 2800“. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli alla conferenza stampa all’Iss.

Coronavirus, Borrelli: “Alleggerita pressione su ospedali, curva rallenta”

“I dati di questi giorni ci indicano che si è alleggerita la pressione sulle strutture ospedaliere, è un dato si è consolidato. E’ stato fatto un grande lavoro svolto negli ospedali, la curva dei contagi ha rallentato“. Lo ha detto Angelo Borrelli, capo della Protezione civile.