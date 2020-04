Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 525 deceduti e 2.072 guariti

16 Aprile 2020 18:18

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi 16 aprile

“Le persone attualmente positive sono 106.607, oggi si conferma una riduzione del trend di crescita dei nuovi contagiati con 1.189 persone, di questi 2.936 sono in terapia intensiva che diminuisce di 143 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 26.893 diminuiscono di 750 pazienti, 76.778 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 72% del totale. Registriamo 525 nuovi deceduti. Le persone guarite sono 40.164 di cui 2.072 in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti nel Paese nelle ultime 24 ore sono 61.000. Complessivamente 168.941 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora, 3.786 in piu’ rispetto al consuntivo di ieri”. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borreli: “raccolte donazioni per oltre 126mln euro”

Ad oggi sul conto corrente della Protezione civile “sono state raccolte donazioni per 126.174.456 euro, circa 34 milioni dei quali gia’ spesi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori per le strutture ospedaliere“. Lo ha detto il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nel corso dell’incontro quotidiano con la stampa.

Coronavirus, Borrelli: “rientrato paziente da Germania, sta bene”

“Oggi è rientrato in Italia un paziente trasferito in Germania, grazie all’unità di crisi di Regione Lombardia Areu-118. Il paziente è in buone condizioni, non necessita di trattamenti di terapia intensiva: avrà un breve periodo di riabilitazione, prima del rientro al proprio domicilio“. Lo ha riferito il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, al punto stampa al Dipartimento.

Coronavirus, Borrelli: “in terapia intensiva mai numeri così bassi dal 21 marzo”

“Sono 2.936 i pazienti in terapia intensiva, 143 in meno rispetto a ieri, un numero cosi’ basso non veniva registrato dal 21 marzo“. Lo riferisce il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa delle 18.

Coronavirus, Borrelli: “fase 2? Aspetto analisi task force Colao”

“Io voglio aspettare gli esiti delle valutazioni che sta facendo il gruppo di lavoro guidato dal dottor Colao per esprimere un mio giudizio”. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli rispondendo a una domanda sull’avvio della fase 2.