Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 578 deceduti e 962 guariti

15 Aprile 2020 18:06

Coronavirus, il bollettino ufficiale della Protezione Civile aggiornato ad oggi 15 aprile

“Le persone attualmente positive sono 105.418, oggi si conferma una riduzione del trend di crescita dei nuovi contagiati con 1.127 persone, di questi 3.079 sono in terapia intensiva che diminuisce di 107 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 27.643 diminuiscono di 368 pazienti, 74.696 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 71% del totale. Registriamo 578 nuovi deceduti“. Le persone guarite sono 38.092 di cui 962 in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti nel Paese sono stati finora 1.117.404 (43.715 nelle ultime 24 ore, contro i 26.779 di ieri). ”. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “domani partirà terzo contingente medici”

“Domani partira’ il terzo contingente di medici volontari. Si tratta di 71 persone che saranno impiegate nelle Regioni maggiormente colpite“. Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia. “Ad oggi sono piu’ di 200 i medici inviati nelle Regioni piu’ colpite e 200 gli infermieri“, ha aggiunto.

Coronavirus, Borrelli: “primi medici task force rientrati”

“Annuncio per domani la partenza del terzo contingente di medici della task force della Protezione civile, sono 71 che andranno in Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Provincia di Trento. Finora i medici finora impiegati sono oltre 200 (su 300 reclutati, ndr), come oltre 200 sono gli infermieri (su 500 reclutati, ndr). Grazie a chi e’ rientrato ieri e oggi dal primo turno, avendo esaurito il periodo di 21 giorni al servizio del Paese“. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: “raccolte donazioni per 125,5 mln”

“Sul conto corrente dedicato della protezione civile “sono stati raccolti ad oggi 125.522.639 euro, circa 31 milioni dei quali gia’ spesi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori“. Lo ha detto il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nel corso dell’incontro quotidiano con i media al dipartimento della protezione civile.