Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 566 morti e 1.224 guariti

13 Aprile 2020 18:10

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi 13 aprile

“Le persone attualmente positive sono 103.616, oggi si conferma una riduzione del trend di crescita dei nuovi contagiati con 1.363 persone, di questi 3.260 sono in terapia intensiva che diminuisce di 83 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 28.023 diminuiscono di 176 pazienti, 72.333 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 70% del totale. Registriamo 566 nuovi deceduti“. Le persone guarite sono 35.435 di cui 1.224 in più rispetto a ieri”. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “raccolte donazioni per 117 mln euro”

“Sul conto corrente della protezione civile sono state raccolte ad oggi donazioni per 117.017.123 euro: quasi 25 milioni sono stati gia’ spesi per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e dei ventilatori“. Lo ha detto il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nell’incontro quotidiano con i media al dipartimento della protezione civile.

Coronavirus, Borrelli: “prosegue il calo sulla pressione ospedaliera”

“Prosegue il calo sulla pressione ospedaliera con un calo dei ricoveri“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto stampa. “Il numero dei nostri volontari in campo e’ arrivato a 18477” ha aggiunto Borrelli “non si e’ fermata la raccolta e l’uso dei fondi arrivati sul conto corrente intestato alla Protezione Civile che sono arrivati a piu’ di 117 milioni“.